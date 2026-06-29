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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نشأت الديهي: "رغم الاتفاق الإيراني الأمريكي أصوات المدافع تعود من جديد"

نشأت الديهي
نشأت الديهي
محمود محسن

كشف الإعلامي نشأت الديهي، تفاصيل حالة القلق الحالية والشد والجذب بين أمريكا وإيران رغم الاتفاق الأخير الذي وقع في سويسرا.


وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية “Ten”، "بقالنا يومين في حالة قلق شديد لأن أصوات المدافع بدأت تشتغل من جديد، لقينا الحرس الثوري ضرب مركب معدية من مضيق هرمز عندما لم تنصاع اليه بالوقوف، فأمريكا ضربت بعض المواقع في إيران وبعدها ايران ضربت القاعدة العسكرية الامريكية في البحرين وبعدها بدأت تضرب في الكويت".


وأضاف "بعدها أعلن الجيش الكويتي تصديه لاثنين من الصواريخ الباليستية الايرانية دون وقوع إي إصابات أو أضرار، وبقينا رايحين جايين في مناوشات وخروقات واسرائيل طلعت تقول ان الاتفاق الامريكي الايراني أوشك على الانهيار".

إقامة دولة فلسطينية


وتابع "وطلع نتنياهو يتعهد بتشكيل حكومة وطنية واسعة ورفض إقامة دولة فلسطينية هذا كلام مجرم الحرب الذي يجب أن يكون خلف القضبان على ما ارتكبه، وفيه هوة سحيقة بين أمريكا وبين إسرائيل ونتنياهو أصبح شخصا مكروها ليس في المنطقة فقط ولكن في الولايات المتحدة الأمريكية أيضًا".

نشأت الديهي أمريكا إيران سويسرا الحرس الثوري

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