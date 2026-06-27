نشأت الديهي: موجة حر كريهة عالميًا.. وعايزين نقول شكرًا للحكومة

وجه الإعلامي نشأت الديهي، الشكر إلى الحكومة المصرية في ظل ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر الحالية التي لا تشهدها مصر فقط ولكن العالم كله.

وقال "الديهي" خلال تقديم برنامجه "بالورقة والقلم" على فضائية "Ten"، مساء السبت، "احنا نعيش موجة حر كريهة ليست في مصر فقط وليست في المنطقة، ولكن في العالم كله".



وأضاف: "إحنا في قلب الموسم الحار والحمد لله الكهرباء موجودة كل ده التكلفة مش سهلة وبفكر الناس بفترات انقطاع الكهرباء وأن ما نعيشه الآن هو نتيجة جهد كبير، واقول لوزير الكهرباء ووزير البترول متشكرين وبقول للحكومة متشكرين لازم زي ما كنا بنشتكي من الانقطاع في أوقات الرخاء نقول متشكرين".



وتابع: "هذه الموجة الحارة تضرب الدول الأوروبية والحرارة في فرنسا وإسبانيا تخطت الأربعين درجة، وفي أوروبا ليس لديهم اي استعداد لموجة الحر الحالية وحدثت حالات وفيات بسبب هذه الموجة".