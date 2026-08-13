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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي ينجو من كمين الدرعية ويفتتح مشواره في دوري روشن بانتصار بهدف نظيف

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

حقق فريق الأهلي فوزًا ثمينًا على حساب الدرعية، الصاعد حديثًا إلى منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأولى من النسخة الجديدة للمسابقة.

سبيرستيان يخطف هدف التقدم

ونجح الأهلي في افتتاح التسجيل عند الدقيقة 25 عن طريق إدوارد سبيرستيان.

وجاء الهدف من هجمة مرتدة سريعة، بعدما استغل لاعبو الأهلي خطأ دفاعيًا من قاسم لاجامي، إلى جانب المساحات الموجودة في عمق دفاع الدرعية.

وتلقى سبيرستيان تمريرة رائعة من البرازيلي ويندرسون جالينو، قبل أن يضع الكرة في الشباك، معلنًا تقدم الأهلي بهدف دون رد.

الأهلي يبدأ الموسم بثلاث نقاط

ورغم محاولات الدرعية المتكررة لإدراك التعادل، حافظ الأهلي على تقدمه حتى صافرة النهاية، ليخرج بانتصار صعب وثمين بهدف دون رد.

وحصد الأهلي أول 3 نقاط في مشواره بالدوري تحت قيادة مدربه الهولندي مارينو بوسيتش، بينما بدأ الدرعية تجربته في دوري المحترفين بهزيمة رغم الأداء القوي الذي قدمه، خاصة على مستوى الاستحواذ وصناعة الفرص.

فريق الأهلي الأهلي الدرعية دوري روشن للمحترفين دوري روشن السعودي للمحترفين دوري روشن السعودي دوري روشن إدوارد سبيرستيان

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