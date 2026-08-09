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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الأهلي السعودي يزاحم شتوتجارت على موهبة فنربخشة الفرنسي

صديقي شريف
صديقي شريف
إسلام مقلد

دخل الفرنسي الشاب صديقي شريف، موهبة نادي فنربخشة التركي، دائرة اهتمام النادي الأهلي السعودي، في ظل تحركات متزايدة من عدة أندية للحصول على خدمات اللاعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

الأهلي ينافس شتوتجارت

وبحسب الصحفي التركي ياجيز سابونجو أوغلو، فإن الأهلي السعودي أبدى اهتمامًا بالتعاقد مع صديقي شريف، البالغ من العمر 19 عامًا، لينضم إلى قائمة الأندية الراغبة في الحصول على خدمات اللاعب، والتي تضم أيضًا شتوتجارت الألماني.

وسبق أن ارتبط اسم الموهبة الفرنسية بالانتقال إلى صفوف إيبسويتش تاون وكوفنتري سيتي الإنجليزيين، قبل أن تظهر عروض واهتمامات جديدة من الدوري السعودي والدوري الألماني.

وقال سابونجو أوغلو، عبر قناته على موقع "يوتيوب": "لقد قلت الشيء نفسه عندما انفردت بالخبر لأول مرة: بيعوا صديقي شريف دون تكبد أي خسارة مالية، بل إن بإمكانكم تحقيق أرباح من هذه الصفقة أيضًا".

وأضاف: "انفردنا سابقًا باهتمام إيبسويتش تاون وكوفنتري باللاعب، وأضفت يومها معلومة أخرى عن وجود عرضين إضافيين؛ أحدهما من نادٍ سعودي والآخر من الدوري الألماني، وقد كشفنا قبل أيام أن النادي الألماني هو شتوتجارت، بينما الفريق الآخر هو الأهلي السعودي".

 

تعديلات الدوري السعودي تفتح الباب أمام الصفقة

وأوضح الصحفي التركي أن التعديلات الأخيرة على لوائح تسجيل اللاعبين الأجانب والشبان في الدوري السعودي للمحترفين قد تعزز فرص انتقال صديقي شريف إلى المملكة.

ويرى سابونجو أوغلو أن اللاعب الفرنسي أصبح هدفًا استراتيجيًا للأندية السعودية، في ظل القواعد الجديدة التي تسمح بالاستفادة بصورة أكبر من اللاعبين الشباب، سواء مع الفريق الأول أو في فئات الناشئين والشباب.

وأشار إلى أن هذه التعديلات تمنح الأندية مساحة أكبر لتطوير المواهب الشابة وإشراكها بصورة منتظمة، وهو ما قد يجعل الانتقال إلى الدوري السعودي فرصة مناسبة لصديقي شريف للحصول على دقائق لعب أكبر.

فنربخشة أمام قرار مهم

وأضاف سابونجو أوغلو أن التعديلات الجديدة تسمح للأندية بإشراك لاعبين اثنين مباشرة مع الفئات الأدنى، إلى جانب لاعبين اثنين في الفريق الأول ضمن لوائح اللاعبين الشباب.

وأوضح أن هذه التغييرات قد تؤدي إلى إعادة ترتيب قوائم الأندية بالنسبة للاعبين الشباب، ما يفتح الباب أمام انتقال عدد من المواهب إلى أندية أخرى بحثًا عن فرصة أكبر للمشاركة والتطور.

وبذلك أصبح صديقي شريف محل منافسة بين الأهلي السعودي وشتوتجارت، إلى جانب الاهتمام السابق من أندية إنجليزية، في انتظار موقف فنربخشة النهائي من مستقبل اللاعب وإمكانية الموافقة على رحيله خلال الميركاتو الحالي.

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