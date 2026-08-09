3 هزائم دون نقاط.. منتخب ناشئات الطائرة يواجه شبح الخروج من مونديال تشيلي

يواصل منتخب مصر للكرة الطائرة للناشئات تحت 17 عامًا مشاركته في بطولة العالم المقامة حاليًا في تشيلي، وسط نتائج صعبة خلال مشواره في دور المجموعات، بعدما تعرض الفريق لـ3 هزائم متتالية دون تحقيق أي انتصار



وخاض منتخب ناشئات الفراعنة ثلاث مواجهات منذ انطلاق البطولة، حيث بدأ مشواره بالخسارة أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بنتيجة 3-0، قبل أن يتلقى الهزيمة الثانية أمام منتخب التشيك بنتيجة 3-1.

واختتم المنتخب المصري مبارياته الثلاث الأولى بالخسارة أمام منتخب تركيا بنتيجة 3-0، ليبقى رصيده خاليًا من النقاط، ويحتل المركز الخامس في جدول ترتيب المجموعة الأولى.

ويتواجد منتخب مصر ضمن المجموعة الأولى رفقة منتخبات الولايات المتحدة الأمريكية، وتركيا، والتشيك، وتايلاند، وتشيلي، وهي المجموعة التي تشهد منافسة قوية بين المنتخبات المشاركة.



ولا تزال أمام منتخب مصر فرصتان لإنهاء دور المجموعات بشكل أفضل، حيث يواجه منتخب تشيلي غدًا الإثنين، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول بمواجهة تايلاند يوم الثلاثاء المقبل.

ويحتاج المنتخب الوطني لتحقيق الفوز في المباراتين المقبلتين من أجل تحسين موقفه في جدول الترتيب ومحاولة خطف إحدى بطاقات التأهل إلى الدور الثاني، حيث يتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى المرحلة التالية من البطولة.

ترتيب مجموعة مصر في مونديال الناشئات

وجاء ترتيب المجموعة الأولى بعد مرور 3 جولات كالتالي:

1- الولايات المتحدة الأمريكية: 9 نقاط

2- التشيك: 9 نقاط

3- تركيا: 6 نقاط

4- تايلاند: 3 نقاط

5- مصر: بدون نقاط

6- تشيلي: بدون نقاط

ويبحث منتخب ناشئات مصر عن الظهور بشكل أفضل خلال المواجهتين المتبقيتين، وإنهاء مشاركته العالمية بتحقيق أول فوز في البطولة، رغم صعوبة موقفه الحالي في سباق التأهل.