رئيس الوزراء : مشروعات مطروح تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين

بدأ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جولة موسعة لافتتاح وتفقد عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بمحافظة مطروح، وكذلك تفقد الموقف الحالي لمشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم.

ويرافق رئيس مجلس الوزراء اليوم في جولته كل من الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والفريق المهندس كامل الوزير وزير النقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء الدكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، ونائب المحافظ الدكتور إسلام رجب، والمهندس وليد حجاج، رئيس جهاز تنمية مدينة رأس الحكمة الجديدة.

كما يشارك في الجولة اليوم العمدة موسى اسبيته الصنقري، رئيس مجلس العُمد والمشايخ بمطروح.

وأكد رئيس مجلس الوزراء الاهتمام الكبير الذي أولته الدولة لمحافظة مطروح خلال السنوات الماضية وحتى الآن، والذي تمثل في تنفيذ العديد من المشروعات الخدمية والتنموية التي تسهم في تحقيق جودة حياة المواطنين، كما وفرت هذه المشروعات فرص عمل عديدة لأهالي المحافظة.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي إن المشروعات التي تقوم الدولة بتنفيذها في محافظة مطروح، تستهدف إحداث تنمية عمرانية متكاملة وتحسين جودة الحياة للمواطنين؛ سواء كانت هذه المشروعات مدنا جديدة أو موانئ، وشبكة طرق حديثة، ومحطات تحلية لمياه البحر، ومياه للشرب والصرف الصحي، وكذا مشروعات إنشاء وتطوير ورفع كفاءة عدد من المنشآت الصحية، ومشروعات أخرى في قطاع الكهرباء، بالإضافة إلى التشغيل التجريبي للخط الأول من شبكة القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين - مطروح)، الذي سيبدأ خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٦، وكلها تؤكد أن الدولة لم تترك مكانا على أرضها إلا وطالته أيادي التنمية الشاملة.

وأضاف رئيس الوزراء أننا اليوم بصدد القيام بجولة ميدانية في عدد كبير متنوع من تلك المشروعات الخدمية التي تستهدف تحقيق جودة حياة لأهالينا في مطروح، بالإضافة إلى تفقد مستجدات مشروع تنمية وتطوير منطقة علم الروم، مشيرا إلى أهمية هذا المشروع الذي يمثل شراكة استثمارية كبرى بين مصر وشركة الديار القطرية، تستهدف إقامة نقطة جذب تنموية جديدة على ضفاف الساحل الشمالي، والتي تشهد تنفيذ مشروعات متنوعة، في ضوء خطط الدولة للاستفادة المُثلى من الأراضي الشاطئية، لإيجاد مجتمعات عمرانية سياحية مخططة على نحو حضاري.

كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن المشروع يقوم على إنشاء مدينة عمرانية متكاملة على مستوى عالمي، تعمل طوال العام وليس منتجعاً سياحياً، بما يتماشى مع خطط الدولة المصرية لتحقيق التنمية الشاملة في هذه المنطقة الواعدة.