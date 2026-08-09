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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

استعدادا لـ الدوري والكونفدرالية.. مواعيد وديات الأهلي فى إسبانيا والقنوات الناقلة

ودية الأهلي وبرشلونة
ودية الأهلي وبرشلونة
يسري غازي

يواصل فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة المغربي الحسين عموتة معسكره التدريبي في إسبانيا الذى انطلق من يوم الخميس الماضى على أن يستمر حتى يوم 20 أغسطس الجاري إستعدادا للموسم الكروي الجديد.

مواعيد مباريات الأهلي فى معسكر إسبانيا

الأهلي × بادالونا – 12 أغسطس

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق بادالونا الإسباني يوم الأربعاء 12 أغسطس الجاري، في أولى مبارياته الودية خلال معسكره المغلق المقام حاليًّا في إسبانيا، استعدادًا للموسم الكروي الجديد.

ويسعى الجهاز الفني للفريق خلال المواجهة الودية أمام بادالونا للوقوف على مدى الجاهزية البدنية والفنية للعناصر المختلفة، وزيادة معدلات الانسجام بين خطوط الفريق.
 

ـ الأهلي × سباديل – 13 أغسطس

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فريق سباديل الإسباني يوم 13 أغسطس الجاري، في ثاني مبارياته الودية خلال معسكره المغلق المقام حاليًّا في إسبانيا.

ويستعد المارد الأحر بقيادة المغربي الحسين عموتة للماركة ضمن منافسات بطولة الدورى الممتاز وكأس الكونفدرالية خلال الموسم الكروي الجديد.

الأهلي × برشلونة – 19 أغسطس

يستضيف ملعب كامب نو المواجهة المرتقبة يوم الأربعاء الموافق 19 أغسطس 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، ضمن منافسات النسخة الـ61 من بطولة كأس خوان جامبر، والتي تمثل الظهور الرسمي الأول لبرشلونة أمام جماهيره قبل انطلاق الموسم الجديد. 

وأعلن نادي برشلونة أن المباراة ستكون متاحة للمشاهدة عبر منصاته الرسمية، وفي مقدمتها منصة Barça Play، بالإضافة إلى القناة الرسمية للنادي على موقع YouTube. 

وفي المقابل، تواصل عدد من القنوات الرياضية المصرية والعربية مفاوضاتها مع إدارة برشلونة للحصول على حقوق بث اللقاء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على أن يتم الإعلان عن الناقل الرسمي للمباراة خلال الأيام المقبلة. 

الأهلي برشلونة الأسباني كأس جامبر سباديل الدوري المصري حمزة عبدالكريم

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