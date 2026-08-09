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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أسير سابق وابن مدينة غزة.. 10 معلومات عن السفير دياب اللوح

دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر
دياب اللوح سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر
الديب أبوعلي

توفي سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية، دياب نمر محمد اللوح، اليوم الأحد، عن عمر ناهز 68 عاما، بعد مسيرة حافلة بالعطاء والنضال والعمل الوطني والدبلوماسي، كرّس خلالها حياته دفاعا عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني.

10 معلومات عن السفير الراحل دياب اللوح:

  • الاسم: دياب نمر محمد اللوح، ويُعرف بلقب "أبو النمر".
  • الميلاد: ولد في مدينة غزة في 28 ديسمبر 1958.
  • العمل الوطني: انخرط في العمل الوطني الفلسطيني منذ شبابه، وتدرج في صفوف حركة فتح.
  • الاعتقال: اعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي في 27 أغسطس 1977، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 15 عاما، ليصبح من الأسرى الفلسطينيين المحررين.
  • الصين: قدم أوراق اعتماده سفيرا لدولة فلسطين لدى جمهورية الصين الشعبية عام 2005.
  • اليمن: عين سفيرا لدولة فلسطين لدى الجمهورية اليمنية عام 2013.
  • موريتانيا: عين سفيرا لدولة فلسطين لدى الجمهورية الإسلامية الموريتانية عام 2016.
  • مصر وجامعة الدول العربية: تولى منذ عام 2017 منصب سفير دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية.
  • دوره تجاه غزة: برز حضوره الدبلوماسي والسياسي في الملفات المتعلقة بقطاع غزة، وشارك في التنسيق مع الجانب المصري بشأن الأوضاع في القطاع وإدخال المساعدات.
  • مواقفه الوطنية: أكد مرارا محورية الدور المصري في دعم القضية الفلسطينية، ورفض مخططات تهجير الفلسطينيين، وشارك في فعاليات ومؤتمرات عربية ودولية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني.

ومن المقرر أن يشيع جثمان السفير دياب اللوح ظهر غد الاثنين من مسجد الشرطة بالتجمع الخامس، على أن يوارى جثمانه الثرى في مقابر الروبيكي، فيما تقام مراسم العزاء في جمهورية مصر العربية يوم الثلاثاء المقبل بمسجد الشرطة بالتجمع الخامس.

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