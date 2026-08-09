كليات المرحلة الثانية علمي علوم.. مفاجآت في القائمة المتاحة والحد الأدنى

يترقب طلاب الثانوية العامة وأولياء الأمور تنسيق المرحلة الثانية 2026، بالتزامن مع اقتراب انتهاء تسجيل رغبات المرحلة الأولى، وسط تساؤلات متزايدة حول موعد بدء المرحلة الجديدة، والحد الأدنى المتوقع للقبول، بالإضافة إلى الكليات والمعاهد التي يمكن أن تتوافر بها أماكن شاغرة لطلاب الشعبتين العلمية والأدبية.

وتنتهي المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026 في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الأحد 9 أغسطس، وفقًا لما أعلنته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، على أن يتم إعلان نتيجة المرحلة الأولى خلال مدة لا تتجاوز 72 ساعة من غلق باب تسجيل الرغبات، ثم الكشف رسميًا عن موعد انطلاق المرحلة الثانية والحد الأدنى المحدد لها.



موعد تنسيق المرحلة الثانية 2026 رسميًا

لم تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حتى الآن الموعد النهائي لبدء تنسيق المرحلة الثانية 2026، إذ يرتبط تحديد موعد المرحلة الجديدة بإعلان نتيجة المرحلة الأولى، وحصر الأماكن المتبقية في الكليات والمعاهد الحكومية المختلفة.

ومن المتوقع أن تبدأ المرحلة الثانية بعد فترة قصيرة من إعلان نتيجة المرحلة الأولى، إلا أن الموعد الرسمي يظل مرتبطًا ببيان وزارة التعليم العالي ومكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.

وتستهدف المرحلة الثانية الطلاب الذين تقل مجاميعهم عن الحدود الدنيا التي تم تحديدها للمرحلة الأولى، حيث يترقب أكثر من 200 ألف طالب وطالبة معرفة موعد تسجيل الرغبات والكليات والمعاهد المتاحة أمامهم، وفقًا للشعبة والمجموع وقواعد التوزيع الجغرافي.

الحد الأدنى المتوقع في تنسيق المرحلة الثانية 2026

يرتبط تحديد الحد الأدنى في تنسيق المرحلة الثانية 2026 بعدد الطلاب المتقدمين وأماكن القبول المتبقية عقب انتهاء المرحلة الأولى، ولذلك لا يمكن اعتماد أي حد أدنى بشكل نهائي قبل إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبحسب بعض المؤشرات الاسترشادية المستندة إلى نتائج التنسيق السابقة، قد يبدأ الحد الأدنى للمرحلة الثانية عند نحو 220 درجة لطلاب الشعب العلمية، بما يعادل 68.75%، بينما قد يبدأ لطلاب الشعبة الأدبية عند نحو 205 درجات، بنسبة 64.06%.

وتظل هذه الأرقام مجرد توقعات استرشادية وليست حدودًا رسمية، إذ يمكن أن ترتفع أو تنخفض وفقًا لأعداد الطلاب، وتوزيع المجاميع، والطاقة الاستيعابية للكليات والمعاهد، والأماكن الشاغرة بعد انتهاء المرحلة الأولى.



كليات المرحلة الثانية 2026 لطلاب علمي علوم

يبحث طلاب شعبة علمي علوم عن أبرز الكليات التي قد تتوافر بها أماكن خلال تنسيق المرحلة الثانية 2026، خاصة بعد انتهاء المرحلة الأولى وتحديد الأعداد المقبولة في الكليات المختلفة.

ومن أبرز الكليات المتوقع وجود أماكن بها وفقًا لمؤشرات التنسيق السابقة:

كليات التمريض في عدد من الجامعات.

كليات تكنولوجيا العلوم الصحية.

كليات تكنولوجيا الصناعة والطاقة.

كليات العلوم.

كليات الزراعة.

كليات الطب البيطري.

كليات الألسن في بعض الجامعات.

كليات التربية.

كليات التجارة.

عدد من الكليات والمعاهد التكنولوجية.

أما كليات القطاع الطبي مثل الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة، فتختلف فرص القبول بها وفقًا لنوع المؤسسة التعليمية، إذ تخضع الجامعات الخاصة والأهلية لقواعد وحدود قبول مستقلة عن الجامعات الحكومية.

كليات المرحلة الثانية 2026 لطلاب علمي رياضة

ومن المتوقع أن يضم تنسيق المرحلة الثانية 2026 لطلاب شعبة علمي رياضة عددًا من الكليات والمعاهد التي قد تتبقى بها أماكن بعد انتهاء المرحلة الأولى.

وتشمل أبرز الخيارات المحتملة كليات الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي في بعض الجامعات، إلى جانب كليات العلوم والزراعة والتربية والتجارة، فضلًا عن المعاهد العليا للهندسة والكليات التكنولوجية وبعض البرامج المرتبطة بالحوسبة وتكنولوجيا المعلومات.

ويختلف الحد الأدنى للقبول من كلية إلى أخرى وفقًا لعدد الأماكن المتاحة، وترتيب الطلاب، ومجموع كل طالب، وقواعد التوزيع الجغرافي.

كليات المرحلة الثانية 2026 لطلاب أدبي

أما طلاب الشعبة الأدبية، فمن المتوقع أن تتاح أمامهم مجموعة متنوعة من الكليات والمعاهد التي يتبقى بها أماكن عقب إعلان نتيجة المرحلة الأولى.

ومن أبرز الخيارات المتوقعة:

كليات الآداب بنظامي الانتظام والانتساب.

كليات التربية في عدد من الجامعات.

كليات التجارة.

كليات السياحة والفنادق.

كليات الخدمة الاجتماعية.

كليات دار العلوم.

عدد من المعاهد العليا المعتمدة.

تخصصات وبرامج أخرى وفقًا للأماكن الشاغرة.

ولا تعني هذه القائمة أن جميع الكليات ستكون متاحة أمام كل الطلاب، إذ يتحدد الترشيح النهائي وفقًا لمجموع الطالب والشعبة وقواعد التوزيع الجغرافي وترتيب الرغبات.

أبرز الكليات المتوقعة في تنسيق المرحلة الثانية 2026

وبالاستناد إلى مؤشرات التنسيق السابقة والأماكن التي قد تتبقى عقب انتهاء المرحلة الأولى، يمكن أن تضم قائمة الكليات المتوقعة عددًا من التخصصات، من بينها إعلام وتكنولوجيا الاتصال بالسويس، وألسن الأقصر، وآداب المنصورة، وآداب عين شمس، وفنون جميلة «فنون» حلوان، وفني تمريض طنطا، وتجارة جنوب الوادي، وحقوق المنوفية بشبين الكوم، وتربية سوهاج.

كما تشمل القائمة المتوقعة حاسبات وذكاء اصطناعي حلوان علوم، وحقوق القاهرة، وتجارة بورسعيد، وحقوق المنصورة، وفني تمريض الزقازيق بفاقوس، وحقوق كفر الشيخ، وفني تمريض الزقازيق، وتجارة بنها، وحقوق أسيوط، وفنون جميلة «فنون» الإسكندرية، وتربية سوهاج رياضة، وآداب سوهاج، وإعلام جنوب الوادي، وحقوق جنوب الوادي.



وقد تشمل الأماكن المتبقية كذلك علوم بني سويف، وعلوم قناة السويس بالإسماعيلية، وطب بيطري العريش، ومعهد فني صحي الإسماعيلية، ومعهد فني صحي أسوان، ومعهد فني صحي الزقازيق، وعلوم بنات عين شمس، وعلوم طنطا، وإعلام القاهرة، وحاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم، ومعهد فني صحي بنها، وألسن الغردقة، وعلوم التغذية حلوان.

قائمة أخرى من الكليات والمعاهد المحتملة

ومن بين الخيارات التي قد تظهر في تنسيق المرحلة الثانية 2026 أيضًا معهد فني صحي الوادي الجديد، وعلوم المنيا، وسياحة وفنادق الأقصر، وعلوم السويس، وتمريض الفيوم، وتمريض عين شمس، وتمريض المنصورة، وتمريض طنطا، وتمريض أسيوط، وتمريض المنوفية بشبين الكوم، وعلوم الوادي الجديد.

وتضم التخصصات المحتملة كذلك حاسبات ومعلومات أسيوط علوم، وحاسبات ومعلومات المنوفية بشبين الكوم علوم، وحاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم، وطب بيطري بني سويف، وحاسبات ومعلومات عين شمس علوم، وحاسبات ومعلومات الأقصر علوم، وحاسبات ومعلومات السويس علوم، وحاسبات ومعلومات قناة السويس بالإسماعيلية علوم، وحاسبات ومعلومات الزقازيق علوم، وحاسبات ومعلومات الفيوم علوم، وحاسبات ومعلومات المنيا علوم، وألسن عين شمس، وطب بيطري مطروح، وطب بيطري جنوب الوادي، وفني صحي جنوب الوادي.

وتبقى جميع هذه القوائم استرشادية، ولا يعني إدراج كلية أو معهد ضمن التوقعات أنها ستكون متاحة بالضرورة لجميع الطلاب، حيث يتوقف الأمر على الأماكن الشاغرة فعليًا بعد انتهاء المرحلة الأولى، إلى جانب مجموع الطالب والشعبة والتوزيع الجغرافي.

رابط تنسيق المرحلة الثانية 2026

يمكن للطلاب تسجيل رغباتهم في تنسيق المرحلة الثانية 2026 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي https://tansik.egypt.gov.eg/ ، فور إعلان وزارة التعليم العالي موعد فتح باب التسجيل.

ويتم الدخول إلى الموقع باستخدام رقم الجلوس والرقم السري، ثم اختيار خدمات تنسيق الثانوية العامة، والبدء في تسجيل الرغبات وترتيبها وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي.

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الثانية

عند فتح باب التسجيل، يستطيع الطالب تسجيل رغباته من خلال اتباع عدد من الخطوات، تبدأ بالدخول إلى موقع التنسيق الإلكتروني الرسمي، ثم اختيار خدمة تنسيق الثانوية العامة، وكتابة رقم الجلوس والرقم السري.

بعد ذلك، يجب مراجعة البيانات الدراسية والشخصية الظاهرة أمام الطالب، ثم اختيار الكليات والمعاهد المتاحة وفقًا للشعبة والمجموع، وترتيب الرغبات بحسب الأولوية، مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي.

وفي الخطوة الأخيرة، ينبغي مراجعة قائمة الرغبات بالكامل قبل اعتمادها، ثم حفظ الرغبات والاحتفاظ بإيصال التسجيل أو نسخة إلكترونية منه، للتأكد من نجاح عملية التسجيل.

مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026 ومصير الحدود الدنيا

تظل مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2026 مرتبطة بصورة أساسية بنتائج المرحلة الأولى، وعدد الطلاب في مختلف شرائح المجموع، بالإضافة إلى عدد الأماكن المتبقية في الكليات والمعاهد.

وبناءً على ذلك، قد تأتي الحدود الدنيا للمرحلة الثانية قريبة من مستويات العام الماضي، أو تشهد اختلافًا وفقًا لأعداد الطلاب والأماكن المتاحة، ولذلك لا ينبغي التعامل مع أي أرقام متداولة باعتبارها نهائية قبل صدور القرار الرسمي من مكتب التنسيق.



متى تعلن الكليات المتاحة في المرحلة الثانية؟

من المقرر أن تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تفاصيل الكليات المتاحة في المرحلة الثانية بالتزامن مع الكشف عن الحد الأدنى للمرحلة الجديدة وموعد تسجيل الرغبات.

ومن المتوقع أن تشهد المرحلة منافسة على الأماكن المتبقية في عدد من التخصصات التي تحظى بإقبال كبير، وعلى رأسها الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتمريض والعلوم وبعض الكليات التكنولوجية.

وفي جميع الأحوال، يجب على الطلاب متابعة البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة التعليم العالي وموقع التنسيق الإلكتروني، وعدم الاعتماد على القوائم المتداولة قبل إعلانها رسميًا.

وتظل توقعات الكليات والحدود الدنيا مؤشرات استرشادية إلى حين إعلان نتيجة المرحلة الأولى والكشف رسميًا عن الحد الأدنى للمرحلة الثانية وقائمة الأماكن الشاغرة، لتبدأ بعدها عملية تسجيل الرغبات وفق القواعد التي يحددها مكتب تنسيق القبول بالجامعات والمعاهد.