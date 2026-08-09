أميرتي الصغيرة.. شيكو بانزا يشارك صورا مع مولودته الأولى

نشر المهاجم الأنجولي شيكو بانزا لاعب نادي الزمالك، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" يظهر فيها وهو يحمل مولودته الأولى.

وعلق بانزا على الصور قائلاً: “Minha princesa” والتي تعني بالعربية “أميرتي الصغيرة” وأرفقها بإيموجي قلب .

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن موقف الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، لا يزال غامضًا في ظل استمرار غيابه عن تدريبات الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب لم ينتظم مع الفريق منذ يوم 7 أغسطس الجاري.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية، إن شيكو بانزا كان من الصفقات التي أبرمها جون إدوارد المدير الرياضي السابق، لافتًا إلى أن اللاعب كان يتغيب عن التدريبات حتى خلال فترة وجود جون إدوارد داخل النادي، وكانت تُوقع عليه الغرامات وفقًا للائحة.

وأضاف أمير هشام، أن إدارة الزمالك لا تمتلك حتى الآن موقفًا واضحًا بشأن موعد عودة اللاعب، خاصة أن آخر تواصل معه شهد تأكيده أنه سيعود إلى القاهرة يوم 15 أغسطس الجاري، دون وجود أي ضمانات بشأن انتظامه في التدريبات.