قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
تقرير: تعثر مفاوضات لبنان وإسرائيل.. ولا جولة جديدة قبل نهاية الصيف
متاح الآن رابط نتيجة المرحلة الأولي من تنسيق الجامعات 2026
الدينار الأعلى قيمة.. أسعار العملات العربية في مصر
قبل اعلان النتيجة بساعات.. مفاجات سارة لطلاب المرحلة الأولي من تنسيق 2026
نتنياهو يتعهد لكوشنر بتهدئة هجمات غزة.. ومنح خطة ترامب فرصة لبدء نزع السلاح
رابط نتيجة المرحلة الأولي بـ تنسيق الجامعات 2026
لعبة شطرنج.. ترامب يلوح بخنق إيران اقتصاديا بدل الضربة العسكرية لإجبارها على التراجع
عقوبة تصل لمليون جنيه.. ماذا يحدث لمن يخفي معلومات للحصول على قرض؟
سعر الجنيه الذهب في الكويت اليوم الإثنين 10 أغسطس
بولاريس تقدم RZR Pro R الجديدة وهذه أسعارها عالميًا
محاكمة 9 متهمين في خلية التجمع الخامس.. اليوم
برنت يقترب من 85 دولارا.. النفط يقفز مع استمرار الغموض حول مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أميرتي الصغيرة.. شيكو بانزا يشارك صورا مع مولودته الأولى

شيكو بانزا يشارك صورا مع مولودته الأولى
شيكو بانزا يشارك صورا مع مولودته الأولى
علا محمد

نشر المهاجم الأنجولي شيكو بانزا لاعب نادي الزمالك، مجموعة من الصور عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك" يظهر فيها وهو يحمل مولودته الأولى.

وعلق بانزا على الصور قائلاً: “Minha princesa” والتي تعني بالعربية “أميرتي الصغيرة” وأرفقها بإيموجي قلب .

وكان قد أكد الإعلامي أمير هشام، أن موقف الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الزمالك، لا يزال غامضًا في ظل استمرار غيابه عن تدريبات الفريق، مشيرًا إلى أن اللاعب لم ينتظم مع الفريق منذ يوم 7 أغسطس الجاري.

وقال عبر برنامجه مودرن سبورتس، الذي يُبث عبر قناة مودرن MTI الفضائية، إن شيكو بانزا كان من الصفقات التي أبرمها جون إدوارد المدير الرياضي السابق، لافتًا إلى أن اللاعب كان يتغيب عن التدريبات حتى خلال فترة وجود جون إدوارد داخل النادي، وكانت تُوقع عليه الغرامات وفقًا للائحة.

وأضاف أمير هشام، أن إدارة الزمالك لا تمتلك حتى الآن موقفًا واضحًا بشأن موعد عودة اللاعب، خاصة أن آخر تواصل معه شهد تأكيده أنه سيعود إلى القاهرة يوم 15 أغسطس الجاري، دون وجود أي ضمانات بشأن انتظامه في التدريبات.

المهاجم الأنجولي شيكو بانز شيكو بانزا لاعب نادي الزمالك الزمالك التدريبات جون إدوارد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كليات المرحلة الثانية

لو جايب 80% علمي علوم.. هذه الكليات متاحة في المرحلة الثانية

تنسيق الجامعات 2026

93.75 % للطب و93.12% للأسنان والعلاج الطبيعي 91.87%... مؤشرات تنسيق الجامعات 2026 علمي علوم قبل إعلان نتيجة المرحلة الأولى غدا

أيمن حامد سليمان

حبس أيمن حامد مستريح البيض وشركائه 10 سنوات وغرامات ورد مبالغ طائلة

المولد النبوي2026

3 أيام عطلة مرتقبة.. موعد إجازة المولد النبوي 2026

تنسيق كليات علمي رياضة 2026

تنسيق الجامعات2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم ورياضة

بيزيرا

رد فعل مفاجئ من شباب الأهلي بعد قرار الزمالك رفض عرض التعاقد مع بيزيرا

ترامب

حياة ترامب في خطر واستنفار عاجل لقوات الدفاع الجوي الأمريكية| تفاصيل

ترامب

ترامب يتراجع أمام إيران؟ مستعد للتخلي عن الاتفاق النووي مقابل فتح هرمز

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| تفاصيل الجراحة في بهية.. وتطعيم جديد للأطفال..وموجة حارة تضرب البلاد

توك شو| تفاصيل الجراحة في بهية.. تطعيم جديد للأطفال.. وموجة حارة تضرب البلاد

حلقة تكشف كواليس عالم الطيران.. الخميس المقبل مع الإعلامية رانيا هاشم

كل دقيقة قبل الإقلاع لها حساب.. ماذا يحدث للطائرة قبل الإقلاع؟

أشرف زكى: دراسة قانونية لتفعيل حق الأداء العلنى للفنانين

أشرف زكى: دراسة قانونية لتفعيل حق الأداء العلني للفنانين

بالصور

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسي.. مؤسسة أبو العينين تشارك في المرحلة الثالثة من مبادرة إيد واحدة| صور

مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي
مؤسسة أبو العينين للعمل الاجتماعي والثقافي

فيديو

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي: محوشتش حاجة من الفن وأتمنى تقديم فيلم "حبيبي دائما" فى مسلسل |فيديو

فيلم فلسطيني على الطريق

تفاصيل عرض الفيلم الفلسطيني على الطريق في الدنمارك

وفاء مكي مع تقى الجيزاوي

وفاء مكي عن ميار الببلاوي: مفيش تواصل بنا ومش مسامحة أى حد ظلمني| فيديو

إيمان عبد اللطيف

تغطية خاصة| هل قررت التعليم التأجيل؟.. موعد بداية العام الدراسي الجديد بالمدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الآباء والأبناء.. بين عصارة الخبرة وحق الاختيار

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: رفاهية الانهيار!

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: إنها أزمة ثقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: العدالة المزيفة

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: المايكرودراما.. هل هي مستقبل الدراما في العالم العربي؟

المزيد