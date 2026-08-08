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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نجم الزمالك السابق يطالب بتوقيع عقوية ضد بيزيرا

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أكد سيد حنفي، لاعب نادي الزمالك السابق، ضرورة توقيع عقوبات مغلظة على خوان بيزيرا، بسبب تغيبه عن تدريبات الفريق، مشددًا على أهمية فرض الانضباط داخل صفوف الفريق خلال المرحلة المقبلة.

وقال سيد حنفي، في تصريحات لقناة الزمالك عبر برنامج "زملكاوي" مع المذيع محمد عبدالجليل، إن غياب بيزيرا عن التدريبات يجب التعامل معه بحزم، من أجل الحفاظ على حالة الالتزام داخل الفريق وتطبيق اللوائح على جميع اللاعبين دون استثناء.

وأضاف أن الزمالك مطالب باستغلال فترة الإعداد بأفضل صورة ممكنة، لتعويض تأخر انطلاقها، والعمل في الوقت نفسه على تحقيق أكبر قدر من التجانس بين اللاعبين والجهاز الفني قبل بداية الموسم الجديد.

وأشار لاعب الزمالك السابق إلى أن جماهير القلعة البيضاء ستكون كلمة السر الأكبر في الموسم المقبل، مؤكدًا أن الدعم الجماهيري المستمر سيكون أحد أهم عوامل نجاح الفريق وقدرته على تجاوز التحديات والمنافسة بقوة على البطولات.

واختتم سيد حنفي تصريحاته بالتأكيد على أن تكاتف اللاعبين والجهاز الفني والجماهير سيكون عنصرًا أساسيًا لتحقيق موسم ناجح للزمالك.

سيد حنفي نادي الزمالك الزمالك

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