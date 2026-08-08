أحمد فتوح يظهر من معسكر الزمالك في صورة لافتة

شارك أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، صورة جديدة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، ظهر خلالها من داخل معسكر الفريق.

الزمالك

ويواصل الزمالك استعداداته للموسم الجديد، من خلال المعسكر المقام حاليًا، حيث يخوض الفريق تدريباته تحت قيادة الجهاز الفني، في إطار تجهيز اللاعبين للمنافسات المقبلة.

ويأمل الجهاز الفني للزمالك في الوصول باللاعبين إلى أعلى جاهزية فنية وبدنية قبل انطلاق الموسم، مع الاعتماد على العناصر الأساسية وتجهيز جميع اللاعبين للمنافسات المحلية والقارية.