الزمالك يؤدي تدريباته الجماعية على ملعب النادي بالعاصمة الجديدة

خاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبه مساء اليوم السبت على ملعب نادي النادي بالعاصمة الجديدة، في إطار المعسكر المغلق الذي يخوضه الفريق استعدادًا للموسم الجديد.

وبدأ المران بفقرة بدنية تحت قيادة البرتغالي نونو كوستا ريبيرو مدرب الأحمال، وتضمنت تدريبات الركض حول الملعب، بالإضافة إلى فقرة خفيفة بالكرة.

وبعدها قام الجهاز الفني الفني بتقسيم اللاعبين لعدة مجموعات لخوض التدريبات الفنية والخططية، وقام معتمد جمال المدير الفني بتوجيه اللاعبين خلال هذه الفقرة.

وفي سياق متصل خاض حراس مرمى الفريق تدريبات قوية تحت إشراف أيمن طاهر مدرب حراس المرمى، وركز خلالها على تنفيذ بعض الجوانب الفنية وتدريبات سرعة رد الفعل.

ويستعد فريق الزمالك في الموسم المقبل للمشاركة في العديد من البطولات المحلية والقارية، حيث سيشارك الفريق في الدوري المصري، وكأس مصر، وكأس عاصمة مصر، إلى جانب كأس السوبر المصري، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.