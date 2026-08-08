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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منة طارق تعلن رحيلها عن الأهلي وتوجه رسالة مؤثرة للجماهير

منه طارق
منه طارق
باسنتي ناجي

أعلنت منة طارق، لاعبة كرة القدم للسيدات بالنادي الأهلي، رحيلها عن صفوف الفريق، اليوم، بعد فترة ارتدت خلالها قميص القلعة الحمراء، مؤكدة أن المرحلة كانت مليئة بالذكريات والمواقف واللحظات التي ستظل جزءًا من مسيرتها.

الأهلي

ووجهت منة طارق رسالة إلى النادي وجماهيره، قائلة إن ارتداء قميص الأهلي كان وسيظل شرفًا كبيرًا لها، مشيرة إلى أنها ترحل وهي راضية عن كل ما قدمته، ومقدمة الشكر لجمهور الأهلي على دعمه وتشجيعه المستمر لها خلال فترة وجودها مع الفريق.

واختتمت لاعبة الأهلي رسالتها بالتأكيد على أن رحيلها يمثل بداية لطريق جديد تتمنى خلاله تحقيق المزيد من النجاح والتوفيق، مشددة على أنها ستظل دائمًا مشجعة للنادي الأهلي وتتمنى له تحقيق المزيد من الانتصارات، قائلة: «النادي الأهلي سيظل دائمًا جزءًا مهمًا من مسيرتي.. إلى اللقاء وليس وداعًا». 

منه التهامي الاهلي الزمالك

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