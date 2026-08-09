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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد المولد النبوي 2026 .. اعرف يوم رؤية الهلال وكم يومًا باقيًا عليه

المولد النبوي
المولد النبوي
محمد شحتة

يحين موعد المولد النبوي 2026 وفقاً للحسابات الفلكية يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، والذي يوافق 12 ربيع الأول 1448 هـ، حيث يتساءل كثيرون عن موعد العُطلة الرسمية والفعاليات الدينية المُرتبطة بالمولد النبوي.

موعد استطلاع رؤية هلال ربيع الأول

وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر ربيع الأول لعام 1448 هجرية، يوم الأربعاء القادم الموافق 29 صفر، 12 أغسطس 2026م.

ومن المقرّر أن تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر ربيع الأول، بعد غروب شمس يوم الأربعاء القادم، لتحدّد أول أيام شهر ربيع الأول والذي يطلق عليه أيضًا شهر ربيع الأنور، شهر المولد النبوي الشريف على أرجح الأقوال.

موعد غرة شهر ربيع الأول فلكيًا

وأعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، عن موعد غرة هلال شهر ربيع الأول لعام 1448هـ، وهو شهر المولد النبوي الشريف.

وقال الدكتور محمد صميدة، رئيس قسم الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، برئاسة الدكتور باسم نبوي، إن هلال شهر ربيع الأول لعام 1448هـ سيولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثامنة و38 دقيقة مساءً بتوقيت القاهرة، يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026م، الموافق 29 صفر 1448هـ، وهو يوم الرؤية.

وأوضح رئيس قسم الشمس أن الهلال الجديد لن يكون قد وُلد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية، حيث يحدث الاقتران بعد غروب الشمس.

وأشار إلى أن القمر في طور الهلال القديم سيغرب قبل غروب الشمس يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026م؛ إذ يغرب في مكة المكرمة قبل غروب الشمس بنحو 5 دقائق، وفي القاهرة بنحو 3 دقائق، بينما يتراوح الفارق في باقي محافظات جمهورية مصر العربية بين دقيقتين و5 دقائق تقريبًا.

وأضاف أن موعد غروب الهلال يختلف من عاصمة إلى أخرى، حيث يغرب الهلال قبل غروب الشمس في عدد من العواصم والمدن العربية والإسلامية بفترات تتراوح بين دقيقة و9 دقائق تقريبًا، بينما يغرب مع غروب الشمس في الجزائر وتونس، ويغرب بعد غروب الشمس بدقيقة واحدة في مراكش وفاس، وبعد غروب الشمس بدقيقتين في داكار ونواكشوط.

وبناءً على الحسابات الفلكية، يكون يوم الخميس 13 أغسطس 2026م هو المتمم لشهر صفر لعام 1448هـ.

وعليه، تكون غرة شهر ربيع الأول لعام 1448هـ فلكيًا يوم الجمعة الموافق 14 أغسطس 2026م.

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