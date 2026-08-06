موعد المولد النبوي في مصر 2026.. صيغ الصلاة على الرسول لإحياء الذكرى المباركة

يبحث عدد كبير من المصريين عن موعد المولد النبوي الشريف في مصر 2026 وتزداد معدلات البحث عبر محركات البحث مع اقتراب ذكرى مولد خير البرية سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، حيث يحرص ملايين المسلمين على معرفة تاريخ المولد النبوي 2026، وموعد إجازة المولد النبوي الرسمية في مصر، إلى جانب التعرف على أفضل الأعمال المستحبة في هذه المناسبة المباركة.

موعد المولد النبوي في 2026

وفقا للحسابات الفلكية يوافق المولد النبوي الشريف هذا العام يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026، والذي يوافق 12 ربيع الأول 1448 هـ، حيث يتساءل كثيرون عن موعد العطلة الرسمية والفعاليات الدينية المرتبطة بهذه المناسبة.

متى إجازة المولد النبوي؟

موعد المولد النبوي الشريف 2026 وفقا للحسابات الفلكية لهذا العام يحل علينا في يوم الأربعاء 26 أغسطس 2026.

وفي مصر تأتي موعد المولد النبوي لتكون إجازة رسمية، وقد يتم ترحيلها إلى نهاية الأسبوع لتصبح يوم الخميس 27 أغسطس، بما يتماشى مع السياسة التي تم تطبيقها مصر في عدد من الإجازات الرسمية خلال السنوات الماضية.

صيغ الصلاة على الرسول لإحياء ذكرى المولد النبوي

من أجمل ما يفعله المؤمن إحياء لذكرى المولد النبوي هو ترديد صيغ الصلاة على الرسول ومن أفضل هذه الصيغ التي بيّنها العلماء هي:

أولاً: الصيغة الإبراهيمية.. التي تقال في التشهد، وهي "اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد". ثانياً: الصلاة التفريجية.. ونَصُّهَا: "اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاماً تاماً على نبي تنحل به العقد، وتنفرج به الكرب، وتقضى به الحوائج، وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم، ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله". ثالثاً: صلاة المحتاج.. والتي يقول فيها الذاكر "اللهم صل على سيدنا محمد، صلاة العبد الحائر المحتاج، الذي ضج من كل ضيق وحرج، فالتجأ إلى باب ربه الكريم، ففتحت له أبواب الفرج". رابعاً: صلاة الفاتح.. وصيغتها "اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم".

ما هو إحياء ذكرى المولد النبوي؟

من جانبها، كشفت دار الإفتاء المصرية في منشور سابق لها على فيسبوك، عن فوائد الاحتفال بـ ذكرى المولد النبوي.

وقالت الإفتاء إن فضل الاحتفال بالمولد النبوي يتمثل فيما يأتي:

• إظهار الفرح به صلى الله عليه وسلم

• وإظهار محبته

• وإدخال السرور على الأسرة.

• والعمل بمقتضى القرآن والسنة.

• والاقتداء بالنبي وصحابته في ذلك.

• والعمل بإجماع الأمة.