إسرائيل تعلن سقوط جنديين وإصابة 4 إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية والجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بمقتل جنديين إسرائيليين وإصابة أربعة آخرين، بينهم إصابات وُصفت بالخطيرة، إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت قوة عسكرية خلال عمليات في جنوب لبنان. ولم يصدر حتى الآن إعلان رسمي يحدد الجهة المسؤولة عن الهجوم أو تفاصيل إضافية بشأن موقعه الدقيق.

ويأتي هذا التطور في ظل تصاعد التوتر على الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بعدما شهد جنوب لبنان خلال الساعات الماضية غارات إسرائيلية وعمليات عسكرية متواصلة، بالتزامن مع تبادل الاتهامات بين إسرائيل وخصومها بشأن خرق التفاهمات الأمنية. كما تتواصل الجهود الدبلوماسية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع.

ويُعد استخدام العبوات الناسفة أحد أبرز التهديدات التي تواجه القوات الإسرائيلية العاملة داخل جنوب لبنان، حيث سبق أن تسببت حوادث مماثلة في سقوط قتلى وجرحى خلال الأشهر الماضية.