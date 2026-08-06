أخبار التكنولوجيا | واتساب يصلح أحد أكثر مشاكل المجموعات إزعاجا.. هواوي تطرح هاتفا يشبه آيفون 17 برو ماكس

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بأحدث أخبار التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، تناولت أخبارًا وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:



واتساب يصلح واحدة من أكثر مشاكل المجموعات إزعاجا

أعلنت شركة “ميتا”، عن بدء طرح مجموعة من التحديثات الجديدة لتطبيق واتساب، بهدف تحسين تجربة المحادثات الجماعية وتسهيل تنظيم النقاشات داخل المجموعات، عبر إضافة أدوات جديدة لإدارة الاستطلاعات والإشعارات وإنشاء المجموعات.

أزاحت شركة هواوي الستار رسميا عن هاتف Huawei Nova 16 SE، معلنة عودة فئة Nova SE بعد غيابها منذ إطلاق Nova 12 SE، وذلك بالتزامن مع الكشف عن الحاسب المحمول فائق الخفة MateBook Pro S المزود بشاشة مدمجة لحماية الخصوصية.

تعمل شركة جوجل على تبسيط تجربة استخدام مساعدها الذكي Gemini Spark عبر الأجهزة المحمولة، من خلال إضافة خيار جديد يتيح للمستخدمين تكليف المساعد بالمهام مباشرة دون الحاجة إلى التبديل إليه يدويا من داخل التطبيق.

يعاني كثير من المستخدمين من ارتفاع حرارة هواتفهم الذكية بعد انتهاء رحلة بالسيارة، خاصة عند تركها مثبتة على حامل القيادة أو تحت أشعة الشمس المباشرة.

لا تأتي تحديثات سامسونج البرمجية بشكل مفاجئ كما قد يبدو للمستخدمين، إذ تجري الشركة عادة اختبارات داخلية لعدة أشهر قبل وصول أي تحديث مستقر إلى الهواتف.

كشفت شركات متخصصة في أمن الـ"بلوك تشين" عن تعرض عدد كبير من مالكي العملات المشفرة لعمليات سرقة واسعة النطاق استهدفت مَحافظ أجهزة يفترض أنها من بين أكثر الوسائل أمانا لتخزين الأصول الرقمية، رغم أنها تعمل دون اتصال بالإنترنت.

هاتفك يراقبك.. تقرير يكشف كيف تصل تطبيقات أندرويد إلى موقعك وتشاركه سرًا

كشفت مؤسسة Electronic Frontier Foundation، عن أن بعض تطبيقات الهواتف الذكية قد تقوم بمشاركة بيانات الموقع الجغرافي الدقيق للمستخدمين مع جهات خارجية، من بينها المعلنون وشركات تحليل البيانات، بسبب إعدادات افتراضية قد لا يدرك مطورو التطبيقات أنها مفعلة.

قبل الهواتف والذكاء الاصطناعي.. شركات تقنية عملاقة بدأت بأعمال لا علاقة لها بالتكنولوجيا

تفرض طبيعة قطاع التكنولوجيا على الشركات مواكبة التغيرات باستمرار، إذ لا يمكن الاستمرار في إنتاج منتجات لم يعد لها مستقبل بينما يتغير طلب السوق بسرعة.

قال بافيل دوروف، مؤسس تيليجرام، إن إزالة التطبيق مؤقتا من متجر آبل App Store لم تكن بسبب مشكلة منهجية في المنصة؛ بل نتيجة ما وصفه بـ"هجوم وابتزاز متعمد" استغل ثغرة في آلية الإبلاغ عن المحتوى.