قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نجاح التشغيل التجريبي لأنظمة Galaxy الرادارية بمطار القاهرة| فيديو
ترامب: شركات الدفاع تعمل على إنشاء أكبر عدد من المصانع والمنشآت الإنتاجية في تاريخ البلاد
عيار 21 يتجاوز الـ 6 آلاف.. مفاجأة في سعر الذهب اليوم الخميس
وسط التوترات العالمية.. ترامب يعلن تصنيع وشحن كميات كبيرة من الذخائر
خبر عاجل لطلاب سنة 2 بكالوريا دفعة 2027 ..ماذا أعلنت وزارة التعليم؟
لو وقفت أمامك السدود.. التزم بدعاء وسورة يفتحان الأبواب المغلقة
أخبار التكنولوجيا | واتساب يصلح أحد أكثر مشاكل المجموعات إزعاجا.. هواوي تطرح هاتفا يشبه آيفون 17 برو ماكس
إسرائيل تعلن سقوط جنديين وإصابة 4 إثر انفجار عبوة ناسفة في جنوب لبنان
مؤسس تيليجرام يفجر مفاجأة عن سبب حذف التطبيق من متجر آبل
ما هي الدروس المستفادة من ذكرى المولد النبوي؟.. وكيف نستعين بها في حياتنا؟
موعد المولد النبوي في مصر 2026.. صيغ الصلاة على الرسول لإحياء الذكرى المباركة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

لو وقفت أمامك السدود.. التزم بدعاء وسورة يفتحان الأبواب المغلقة

قراءة القرآن الكريم
قراءة القرآن الكريم
إيمان طلعت

تركنا رسول الله –صلى الله عليه وسلم- على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، وأرشدنا إلى كل ما فيه خير وفلاح لنا في الدنيا والآخرة، ونهانا عن كل ما يعرضنا لغضب الله سبحانه وتعالى، وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الدعاء هو مخ العبادة، فلا غنى عن الدعاء في حياتنا اليومية بسبب المصاعب والعقبات التي تواجه الإنسان، ودعاء تيسير الأمور يعكس تعلق قلب صاحبه بالله عز وجل وحسن توكله عليه، فمن وقفت أمامه السدود فعليه أن يردد ذكر تفتح أمامه جميع الأبواب المغلقة ولكن بيقين وإخلاص النية لله بأن الله سيستجيب له ويسهل له كل ما هو صعب.

دعاء وسورة تفتح الأبواب المغلقة

1-من وقفت أمامه أى أمر فعليه أن يلزم قول (يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين).

2- ثم تقرأ سورة يس تجد فيها الخير العجيب.

ثم تردد دعاء يا حي يا قيوم برحمتك استغيث أصلح لي شأني كله

إذا غلبك أمر وعجزت عن التعامل معه فأكثر من قول: "يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين".

جاء فى آية الكرسي بسورة البقرة "اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ ۚ "، وفي سورة آل عمران "اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ"، وفي سورة طه "وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا".

قال النبي-صلى الله عليه وسلم-، دعوات المكروب "يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت، برحمتك أستغيث"، فلو كان العبد في هم عليه ان يتوضأ ويصلي وأن يستعين بالصبر والصلاة وان يقول دعوات المكروب "يا حي يا قيوم" فيأخذ بكل الأسباب، مشيرًا إلى انه قيل إن اسم الله الأعظم هو "الله"، لأن كل الأسماء تنسب إلى الله تعالى.


سورة يس

فيها ورد أنه "ورد في الأثر أن "سورة يس لما قرأت له"، أي أن الشخص الذي يتمنى أو يريد تحقيق شيء معين فليقرأ سورة يس بنية قضاء هذه الحاجة"، كما أن "جميع سور القرآن الكريم فيها بركة وهدى فإذا ما قرأنا أي سورة أو آية بنية تفريج الهم والكرب أو قضاء الحاجة فسوف يستجيب الله"، وقد قال أهل الله تعالى عن سورة يس إنها تقضي الحاجة، فعليكِ بها ولا مانع أن تقرأيها في أي وقت ولا يشترط أن تكون ليلة الجمعة".

أسرار وعجائب سورة يس

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إن سورة يس تكون سببًا في قضاء الحوائج وهو موضوع مُجرَّب لكن أن تقرأها بنية قضاء حاجة معينة وتتوسل بالقرآن الكريم إلى الله عز وجل.

وأضاف "جمعة"، فى منشور له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن أبي قلابة، قال: "من قرأ يس غفر له، ومن قرأها وهو جائع شبع، ومن قرأها وهو ضال هدي، ومن قرأها وله ضالة وجدها، ومن قرأها عند طعام خاف قلته كفاه، ومن قرأها عند ميت هون عليه، ومن قرأها عند امرأة عسر عليها ولدها يسر عليها، ومن قرأها فكأنما قرأ القرآن إحدى عشرة مرة، ولكل شيء قلب، وقلب القرآن يس".

دعاء وسورة تفتح الأبواب المغلقة سورة يس أسرار وعجائب سورة يس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تنسيق الجامعات

بشري سارة لطلاب المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2026

وزير التربية والتعليم

أطول من السنة اللي فاتت|تفاصيل زيادة أيام العام الدراسي الجديد بالمدارس لـ183يوماً

كوبري قصر النيل

عمرك شفت المنظر قبل كده؟.. لحظة فتح كوبري قصر النيل لعبور المراكب

وزير التربية والتعليم

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2027 في المدارس ..متى يعود الطلاب للفصول؟

الدواجن

البانيه يفاجئ الجميع.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس بالأسواق

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟.. أسعار الدواجن في الأسواق

زوجة النجم المصري محمد صلاح

ترفيه ومنزل مناسب.. كيف ساهمت زوجة محمد صلاح في انتقاله إلى طرابزون؟

محمد صلاح

حافظوا على الملك المصري.. انهيار مشجعة ليفربول الشهيرة بعد انتقال صلاح إلى طرابزون

ترشيحاتنا

المقاولون العرب

زيارة ناجحة للمقاولون العرب بدولة غينيا وتوقيع اتفاقيات في الطاقة

مارينو بوسيتش

الأهلي السعودي يعلن تعيين مارينو بوسيتش مديرًا فنيًا للفريق

الزمالك

منها شركة الاستثمار والمستحقات.. الزمالك يحسم ملفات مصيرية في اجتماع الإثنين

بالصور

مع ارتفاع الحرارة.. ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة
ماسكات طبيعية لتفتيح البشرة بسرعة

بفستان قصير .. بوسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة
وسي تبهر جمهورها بإطلالة ملفتة

طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا
طريقة عمل موس المانجا

طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم

طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم..
طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم..
طريقة عمل كفتة الحاتي مثل المطاعم..

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد