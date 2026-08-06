قدمت الشيف منار عاشور عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك، طريقة عمل موس المانجو.

طريقة عمل موس المانجا..

المقادير:

1 كوب ماء مغلي

1 باكيت جيلي مانجو

1 كوب لبن

1 كوب مانجو مقطعة

1 كوب كريم شانتيه بودرة

الطريقة لعمل موس المانجو:

ذوّبي باكيت جيلي المانجو في كوب الماء المغلي واتركيه يهدأ قليلًا.

ضعي الجيلي المذاب مع اللبن والمانجو وكريم الشانتيه في الخلاط.

اخلطي جيدًا حتى يصبح الخليط ناعمًا وكريميًا.

اسكبيه في كاسات التقديم وزينيه بمكعبات مانجو.

ضعيه في الثلاجة من ساعتين إلى 4 ساعات حتى يتماسك، ثم قدميه باردًا.