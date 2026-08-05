البابا تواضروس: الأمانة هي النور الحقيقي الذي يشهد للمسيح

ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، عظته الأسبوعية، مساء اليوم، من كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين، ضمن سلسلة "قوانين روحية للحياة"، متناولًا "قانون الشهادة للمسيح"، مؤكدًا أن الشهادة الحقيقية للمسيح تقوم على أربع خطوات أساسية.

وأوضح قداسته أن هذه الخطوات هي: الامتلاء بالروح القدس من خلال الصلاة والكتاب المقدس والأسرار والتوبة، ثم التمثل بالمسيح بالمحبة والغفران والاتضاع، يليها أن يكون الإنسان سفيرًا للمسيح في بيته وعمله ومجتمعه، وأخيرًا أن يكون نورًا بأمانته واستقامته في كل الظروف.

واختتم البابا تواضروس مؤكدًا أن جميع القديسين كانوا شهودًا للمسيح، وأن كل إنسان يستطيع أن يشهد له إذا عاش هذه الخطوات الأربع في حياته اليومية.