رئيس اتحاد المنتجين العرب: حق الأداء العلني معترف به.. والفن المصري قوة ناعمة تدخل وجدان الجمهور



أكد إبراهيم أبو ذكري، رئيس اتحاد المنتجين العرب، أن حق الأداء العلني معترف به بشكل كامل، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على حقوق المبدعين والعاملين في القطاع الفني.

وقال أبو ذكري، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من ماسبيرو”، عبر “القناة الأولى المصرية”، أن الفن المصري يعد السلعة الخاصة الوحيدة التي تمتلك قدرة على الوصول إلى وجدان الجمهور والتأثير فيه، مؤكدًا أن القوة الناعمة للفن تمثل قيمة كبيرة يجب دعمها والحفاظ عليها.

تطوير المنظومة الفنية

وتابع أن الفنان أشرف زكي، طرح فكرة بحث ومناقشة مشكلات الفنانين والعمل على إيجاد حلول لها، مشددًا على ضرورة الاستماع إلى مطالبهم وتقديم الدعم اللازم لهم بما يساهم في تطوير المنظومة الفنية.

