«مو صلاح.. مو صلاح».. طفل تركي يخطف القلوب بعد انضمام محمد صلاح إلى طرابزون سبور

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤثرًا لطفل تركي يهتف بحماس: "مو صلاح.. مو صلاح"، احتفالًا بانضمام النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف طرابزون سبور، في مشهد عكس حالة السعادة الكبيرة التي تعيشها جماهير النادي بعد إتمام الصفقة المنتظرة.

وجاء الفيديو بالتزامن مع الاستقبال الجماهيري الحاشد الذي حظي به قائد منتخب مصر فور وصوله إلى مدينة طرابزون، حيث تفاعلت جماهير النادي مع الحدث بشكل استثنائي، وعلقت الصفحة الرسمية للنادي على صور الاستقبال بعبارة: "ما أجمل اللحظة"، في إشارة إلى الأجواء الاحتفالية التي صاحبت وصول "الملك المصري".

وشهدت مدينة طرابزون التركية أجواءً غير مسبوقة، بعدما احتشد الآلاف من الجماهير في محيط المطار والشوارع الرئيسية لاستقبال محمد صلاح، وسط هتافات متواصلة وألعاب نارية ولافتات حملت صور النجم المصري، تعبيرًا عن فرحتهم بانضمامه إلى الفريق.

كما تداولت جماهير طرابزون سبور مقطع فيديو آخر لمشجع لم يتمالك دموعه أثناء متابعته التغطية التلفزيونية لوصول صلاح إلى تركيا، في مشهد لاقى تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، وجسد حجم الترقب والسعادة التي يعيشها أنصار النادي.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح، عقب انتهاء المفاوضات بين جميع الأطراف، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن الصفقة، بعد استكمال الإجراءات الإدارية اللازمة.

ومن المنتظر أن يتم تقديم محمد صلاح لاعبًا جديدًا في صفوف طرابزون سبور خلال الساعات المقبلة، وسط آمال كبيرة من جماهير النادي بأن يقود قائد منتخب مصر الفريق لتحقيق النجاحات والمنافسة على الألقاب في الموسم الجديد.