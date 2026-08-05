محمد صلاح يتفاعل مع هتافات جماهير طرابزون سبور خلال استقباله الأسطوري في إسطنبول

شهدت مدينة طرابزون التركية أجواءً جماهيرية استثنائية، بالتزامن مع وصول النجم المصري محمد صلاح، تمهيدًا لانضمامه رسميًا إلى صفوف طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتفاعل محمد صلاح مع هتافات جماهير طرابزون سبور التي احتشدت لاستقباله، حيث حرص على تحيتهم والرقص والتلويح لهم وسط أجواء احتفالية صاخبة، في مشهد عكس حجم الحفاوة التي حظي بها "الملك المصري" منذ لحظة وصوله إلى تركيا.

وأشعلت جماهير النادي الأجواء بالألعاب النارية والأهازيج، بينما رفعت الأعلام ورددت هتافات باسم محمد صلاح، في استقبال وصفه كثيرون بـ"الأسطوري"، تأكيدًا لحالة الحماس الكبيرة التي صاحبت اقتراب انضمامه إلى الفريق.

كما تداولت جماهير طرابزون سبور مقطع فيديو مؤثرًا لمشجع لم يتمالك دموعه أثناء متابعته التغطية التلفزيونية لوصول محمد صلاح إلى تركيا، في لقطة لاقت تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وعكست حجم الفرحة التي يعيشها أنصار النادي بعد اقتراب حسم الصفقة.

وتوافدت أعداد كبيرة من الجماهير إلى المطار لاستقبال قائد منتخب مصر، فيما شهدت الشوارع المحيطة تجمعات جماهيرية واحتفالات استمرت لساعات، في انتظار الإعلان الرسمي عن انضمام أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم إلى صفوف طرابزون سبور.

وكان نادي طرابزون سبور قد أعلن التوصل إلى اتفاق مع محمد صلاح بعد انتهاء المفاوضات بين جميع الأطراف، تمهيدًا لإتمام إجراءات التعاقد بصورة رسمية.

ومن المنتظر أن تُحسم الصفقة رسميًا اليوم الأربعاء، عقب استكمال الإجراءات الإدارية وخضوع اللاعب للفحص الطبي، قبل تقديمه لوسائل الإعلام والجماهير لاعبًا جديدًا في صفوف طرابزون سبور، ليبدأ فصلًا جديدًا في مسيرته الاحترافية مع النادي التركي.