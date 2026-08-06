ترفيه ومنزل مناسب.. كيف ساهمت زوجة محمد صلاح في انتقاله إلى طرابزون؟

كشفت تقارير صحفية تركية عن دور مهم قامت به ماجي، زوجة النجم المصري محمد صلاح، في إتمام انتقال قائد منتخب مصر إلى صفوف طرابزون سبور خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ونجحت إدارة طرابزون سبور في حسم صفقة التعاقد مع محمد صلاح، رغم المنافسة التي كانت تشير إلى اقتراب اللاعب من الانتقال إلى صفوف بشكتاش، ليبدأ نجم ليفربول السابق تجربة جديدة في الدوري التركي.

وكان صلاح قد أنهى مشواره مع ليفربول عقب نهاية الموسم الماضي، بعد رحلة تاريخية مع النادي الإنجليزي، قبل أن يخوض تحديًا جديدًا مع طرابزون سبور.

وحظي محمد صلاح باستقبال جماهيري كبير فور وصوله إلى مدينة طرابزون، حيث احتشد الآلاف من جماهير النادي لتحية النجم المصري والترحيب بانضمامه إلى الفريق.

ووفقًا لما ذكره موقع "61saat" التركي، لعبت زوجة محمد صلاح دورًا مؤثرًا في إتمام الصفقة، بعدما أبدت إعجابها بالبرنامج الترفيهي والسياحي الذي أعده النادي للاعب وأسرته، إلى جانب الخيارات السكنية التي وفرها النادي في مدينة طرابزون.

وأشار التقرير إلى أن إدارة طرابزون سبور عرضت عددًا من المنازل المناسبة لإقامة محمد صلاح وعائلته، وأن زوجته أعجبت بالخيارات المطروحة، لكنها لم تحسم قرارها النهائي بشأن مكان الإقامة، على أن تختار المنزل المناسب بعد وصولها إلى مدينة طرابزون.

وتأمل جماهير طرابزون سبور أن يشكل انضمام محمد صلاح إضافة قوية للفريق، في ظل الخبرات الكبيرة التي يمتلكها اللاعب بعد سنوات حافلة بالإنجازات مع ليفربول والمنتخب المصري.