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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

علشان مستقبلك.. التعليم العالي: إياك تدي رقمك السري للتنسيق الإلكتروني لأي حد

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
نهلة الشربيني

حذرت وزارة التعليم العالي طلاب الثانوية العامة 2026 من مشاركة الرقم السري الخاص بالتنسيق الإلكتروني مع أي شخص، مؤكدة أن الحفاظ على سرية بيانات الدخول يعد من أهم الخطوات لضمان سلامة تسجيل الرغبات وعدم التلاعب بها.

أكثر الأخطاء التي يقع فيها بعض الطلاب

وأوضحت الوزارة، ضمن حملتها التوعوية "اعرف الحقيقة"، أن من أكثر الأخطاء التي يقع فيها بعض الطلاب هو تسليم الرقم السري لشخص آخر لتسجيل الرغبات نيابة عنهم، الأمر الذي قد يؤدي إلى تعديل البيانات أو تغيير الرغبات دون علم الطالب.

وأكدت الوزارة أن التصرف الصحيح يتمثل في احتفاظ الطالب بالرقم السري وعدم الإفصاح عنه لأي شخص، حتى يتمكن من التحكم الكامل في حسابه على موقع التنسيق الإلكتروني وحماية بياناته.

وأشارت وزارة التعليم العالي إلى استمرار نشر مواد توعوية وإنفوجرافات عبر منصاتها الرسمية، بهدف تعريف طلاب الثانوية العامة بخطوات استخدام موقع التنسيق الإلكتروني، وتجنب الأخطاء الشائعة التي قد تؤثر على عملية تسجيل الرغبات.

ودعت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور إلى متابعة التعليمات والإرشادات الصادرة عبر القنوات الرسمية فقط، وعدم الانسياق وراء أي معلومات غير موثقة، بما يضمن إتمام إجراءات التنسيق الإلكتروني بسهولة ودقة.

وزارة التعليم العالي الرقم السري التنسيق الإلكتروني سرية بيانات الخطوات سلامة تسجيل الرغبات

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