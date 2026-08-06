البابا تواضروس: 4 خطوات تجعل الإنسان شاهدًا حقيقيًا للمسيح

أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الأسبوعية باجتماع الأربعاء من كنيسة السيدة العذراء والشهيدة مارينا بالعلمين، أن الشهادة الحقيقية للمسيح تتحقق من خلال أربع خطوات رئيسية، وذلك ضمن سلسلة "قوانين روحية للحياة".

وأوضح قداسته أن هذه الخطوات هي: الامتلاء بالروح القدس عبر الصلاة والكتاب المقدس والأسرار والتوبة، ثم التمثل بالمسيح بالمحبة والغفران والاتضاع، يليها أن يكون الإنسان سفيرًا للمسيح في بيته وعمله ومجتمعه، وأخيرًا أن يكون نورًا من خلال الأمانة والاستقامة.

واختتم البابا تواضروس مؤكدًا أن القديسين استحقوا تكريم الكنيسة لأنهم كانوا شهودًا أمناء للمسيح، داعيًا كل مؤمن إلى أن يعيش هذه الخطوات الأربع ليقدم شهادة حقيقية للمسيح في حياته اليومية.