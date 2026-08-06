أخبار التوك شو| أحمد موسى: استقبال محمد صلاح في تركيا غير مسبوق.. وتأمينه كأنه رئيس.. وزير الخارجية: تحرك عربي إسلامي مكثف مع أمريكا وأوروبا لتنفيذ خطة غزة

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

أحمد موسى: استقبال محمد صلاح في تركيا غير مسبوق.. وتأمينه كأنه رئيس

علق الإعلامي أحمد موسى على انتقال محمد صلاح إلى نادي طرابزون التركي، مؤكدًا أن اللاعب حظي باستقبال استثنائي منذ الإعلان عن الصفقة، مشيرًا إلى أن الاحتفالات الجماهيرية والإعلامية في تركيا تعكس المكانة العالمية التي يتمتع بها قائد منتخب مصر.

وزير الخارجية: تحرك عربي إسلامي مكثف مع الولايات المتحدة وأوروبا لتنفيذ استحقاقات خطة غزة

قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية، إن المجموعة العربية الإسلامية اتفقت على تحرك مكثف يبدأ اليوم مع الولايات المتحدة والشركاء الأوروبيين، بهدف تنفيذ واستكمال استحقاقات المرحلة الأولى المتعلقة بالمساعدات الإنسانية لقطاع غزة وإعادة تأهيل المستشفيات.

الأمين العام لجامعة الدول العربية: إسرائيل تنتهك القانون منذ عقود وسنواصل العمل لتحقيق حل الدولتين

أكد نبيل فهمي، الأمين العام ل جامعة الدول العربية أن إسرائيل ارتكبت، على مدار عقود، انتهاكات تتعارض مع القانون الدولي والمعايير الأخلاقية، مشيرًا إلى أن المنطقة تواجه أزمة حقيقية نتيجة الممارسات والانتهاكات التي يواصلها الاحتلال الإسرائيلي.

الصحة: العالم يحتاج إلى 11 مليون وظيفة بالقطاع الصحي بحلول 2030.. ومصر تستثمر بقوة في البنية الصحية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن العالم يواجه تحديًا كبيرًا يتمثل في نقص أعداد العاملين بالقطاع الصحي، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية تتوقع الحاجة إلى نحو 11 مليون وظيفة في القطاع الصحي بحلول عام 2030، من بينها نحو 3 ملايين طبيب على مستوى العالم.

سهام السعيد «سيدة المطار»: «حسوا بيا شوية.. وربنا موجود ومبيسيبش حق حد» | فيديو

ردّت سهام السعيد، المعروفة إعلاميًا بـ"سيدة المطار"، على الانتقادات التي طالتها بعد انتشار فيديو الواقعة التي ظهرت خلالها مع نجلها داخل المطار، مؤكدة أنها تمر بظروف صعبة، مطالبة الجميع بعدم إصدار الأحكام دون معرفة التفاصيل الكاملة.

البنت عورت نفسها.. محامي سائق شركة النقل الذكي يكشف مفاجآت عن الواقعة

علق محمد أبو العينين محامي سائق شركة النقل الذكي، على واقعة ادعاء فتاة تعرضها للتعدي والتحرش منه.

أشرف زكي: تفعيل حق الأداء العلني يحفظ حقوق الفنانين ويضمن عوائد متجددة عن إعادة عرض الأعمال

أكد الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن حق الأداء العلني يمثل ضمانة أساسية لحصول الفنانين والمبدعين المشاركين في الأعمال الفنية، من ممثلين ومخرجين ومؤلفين، على مقابل مادي عند إعادة عرض أعمالهم أو بثها عبر القنوات الفضائية والمنصات الإلكترونية.

وزيرة الخارجية الفلسطينية: المقدسيون سيواصلون صمودهم أمام الاحتلال

أكدت فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية الفلسطينية، أنه يتم العمل على فضح انتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وزير الخارجية الأردني: سياسات إسرائيل في الضفة الغربية تكرّس الاحتلال وتهدد استقرار المنطقة

أكد أيمن الصفدي، وزير الخارجية الأردني أن السياسات التي تنتهجها إسرائيل في الضفة الغربية المحتلة تكرّس الاحتلال وتقوض فرص تحقيق السلام العادل والشامل.

الهباش: القدس تمر بأخطر مراحلها ونطالب بخطوات عربية وإسلامية عملية لحماية المدينة

قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إنه من دون أدنى شك، يجب أن يعي الجميع أنه قد بات واضحًا أمام كل الجهات أن مدينة القدس المحتلة، وكل الأرض الفلسطينية، تمر الآن بمنعطف شديد الخطورة والحساسية، فالانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية تتصاعد بشكل يومي ومحموم، وقد بدأت، أو وصلت، إلى مرحلة ربما تشكل المرحلة الأخطر في تاريخ المدينة المقدسة.