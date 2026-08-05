أكدت فارسين أغابكيان وزيرة الخارجية الفلسطينية، أنه يتم العمل على فضح انتهاكات الاحتلال في القدس المحتلة والضفة الغربية.

وقال وزيرة الخارجية الفلسطينية في كلمتها في مؤتمر صحفي، :" الاحتلال يسعى إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه".



وأضاف وزيرة الخارجية الفلسطينية: “المقدسيون سيواصلون صمودهم أمام الاحتلال”.



وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه المدفعي وإطلاق النار على مناطق متفرقة في محافظات غزة، والوسطى، وخان يونس.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا بأن مدفعية الاحتلال قصفت محيط شارع الدعوة شمال شرق مخيم النصيرات للاجئين وسط قطاع غزة، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من الآليات العسكرية.

كما استهدفت مدفعية الاحتلال، إلى جانب إطلاق النار من الآليات العسكرية، المناطق الشمالية من مخيم البريج للاجئين والنازحين وسط القطاع.

وفي جنوب القطاع، طال قصف الاحتلال المدفعي مناطق جنوب غرب مدينة خان يونس.

