"غزة 13" ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي

أعلنت الجهة المنتجة لفيلم "غزة 13" (Thirteen in Gaza) عن اختيار الفيلم للمشاركة ضمن الاختيارات الرسمية لمهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) في نسخته لعام 2026، أحد أهم المهرجانات السينمائية في العالم.



ويأتي هذا الاختيار بمثابة تكريما لجهود صنّاع الفيلم، حيث سيشهد العمل عرضه العالمي الأول (World Premiere) خلال فعاليات المهرجان، في خطوة تعكس الاهتمام الدولي المتزايد بالأعمال السينمائية التي تتناول القضية الفلسطينية.



ويعد مهرجان تورونتو السينمائي الدولي واحدًا من أكبر وأهم المهرجانات السينمائية عالميًا، وتُعرض فيه سنويًا أفلام تتنافس لاحقًا على جوائز الأوسكار، ما يجعل اختيار "غزة 13" ضمن اختياراته الرسمية إنجازًا مهمًا يفتح الباب لوصول الفيلم إلى جمهور وصناعة سينما عالميين.



أعلن مهرجان تورونتو السينمائي الدولي (TIFF) عن أولى أفلام برنامج العروض الاحتفالية (Gala Presentations) ضمن دورته الحادية والخمسين، والتي تقام خلال الفترة من 10 إلى 20 سبتمبر 2026، كاشفًا عن ثلاثة عروض عالمية أولى، يتقدمها فيلم Being Heumann للمخرجة الأمريكية سيان هيدر، الذي اختير ليكون فيلم افتتاح المهرجان.



ويُعرض الفيلم لأول مرة عالميًا مساء الخميس 10 سبتمبر في قاعة روي تومسون هول، ضمن حفل افتتاح الدورة الجديدة، بعد النجاح الكبير الذي حققته هيدر بفيلمها الحائز على جائزة الأوسكار CODA.



