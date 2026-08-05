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اندلاع حريق بمعهد أبحاث للعلوم الفضائية قرب موسكو.. والسلطات الروسية تدفع بقوات الإطفاء
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اندلاع حريق بمعهد أبحاث للعلوم الفضائية قرب موسكو.. والسلطات الروسية تدفع بقوات الإطفاء

حريق
حريق
القسم الخارجي

اندلع حريق، اليوم الأربعاء، في مبنى تابع لمعهد للأبحاث المتخصصة في العلوم الفضائية بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الروسية "تاس"، في حادث استدعى استجابة عاجلة من فرق الطوارئ والدفاع المدني الروسية.

وذكرت الوكالة أن الحريق شب داخل مبنى المعهد، بينما سارعت وحدات الإطفاء والإنقاذ إلى موقع الحادث للسيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المباني والمنشآت المجاورة، في وقت لم تعلن فيه السلطات الروسية، حتى الآن، الأسباب الرسمية وراء اندلاع الحريق أو حجم الخسائر الناتجة عنه.

وبحسب المعلومات الأولية، تواصل أجهزة الطوارئ عمليات الإخماد والتأمين داخل الموقع، بالتزامن مع إجراء تقييم شامل للأضرار، فيما لم تصدر أي بيانات رسمية تؤكد وقوع إصابات أو وفيات جراء الحادث حتى لحظة إعداد هذا الخبر. كما لم تعلن الجهات المختصة ما إذا كان الحريق قد أثر على الأنشطة البحثية أو المعدات العلمية الموجودة داخل المعهد.

ويأتي الحادث في ظل استمرار السلطات الروسية في تشديد إجراءات السلامة داخل المنشآت العلمية والصناعية، خاصة تلك التي تضم تجهيزات تقنية متقدمة أو مواد قابلة للاشتعال، حيث تُفتح عادةً تحقيقات فنية لتحديد أسباب الحرائق ومدى الالتزام باشتراطات الأمن الصناعي.

ومن المتوقع أن تصدر وزارة الطوارئ الروسية أو الجهات المحلية المختصة بيانًا رسميًا خلال الساعات المقبلة يتضمن تفاصيل أوفى بشأن ملابسات الحريق، وحجم الأضرار، ونتائج التحقيقات الأولية، إلى جانب أي معلومات تتعلق بسلامة العاملين داخل المنشأة.

وتتابع وسائل الإعلام الروسية تطورات الحادث عن كثب، فيما تظل المعلومات الواردة حتى الآن أولية وقابلة للتحديث مع صدور بيانات رسمية جديدة من السلطات المختصة.

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