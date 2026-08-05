قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الاحتلال الإسرائيلي يصعّد اعتداءاته في جنوب لبنان بإشعال حرائق وإنذارات واستهدافات جديدة
وزير الخارجية: تحرك عربي إسلامي مكثف مع الولايات المتحدة وأوروبا لتنفيذ استحقاقات خطة غزة
تفاصيل طرح 5 آلاف شقة بالإيجار التمليكي 2026
الرئيس السيسي يستقبل ملك البحرين في مطار العلمين
الرئيس السيسي يستقبل العاهل البحريني بمطار العلمين الدولي
وزير الخارجية: خطة الرئيس ترامب تتضمن مبدأ لا لضم الأراضي الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين
جيش الاحتلال يعلن شن ضربات على جنوب لبنان
مجموعات كأس عاصمة مصر تكتمل.. تعرف على مشوار الأهلي والزمالك وبيراميدز
الأمم المتحدة تعلن عن بدء عودة أكثر من 800 ألف نازح لبناني إلى مناطقهم
بنسبة 50%.. مسئول خليجي لـ سي إن إن: توصل واشنطن وطهران إلى اتفاق بحلول الجمعة
تقدم في مفاوضات ريال مدريد لحسم التعاقد مع يان ديوماندي وموعد الإعلان عن الصفقة
تعرف على جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري موسم 2026-2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعرف على جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري موسم 2026-2027

الزمالك
الزمالك
حسن العمدة

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، حيث يبدأ الزمالك مشواره بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، قبل أن يخوض سلسلة من المواجهات المرتقبة، أبرزها أمام الأهلي وبيراميدز.


ويستهل الفريق الأبيض منافساته بمواجهة الاتحاد السكندري، ثم يلتقي البنك الأهلي، قبل أن يواجه السويس للبترول، وأبو قير للأسمدة، وغزل المحلة في الجولات الخمس الأولى.

ويشهد الدور الأول إقامة مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة السادسة، بينما يصطدم بيراميدز بالزمالك في الجولة الثالثة عشرة، في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

وجاء جدول مباريات الزمالك في الدور الأول كالتالي:

الجولة الأولى: الاتحاد × الزمالك
الجولة الثانية: الزمالك × البنك الأهلي
الجولة الثالثة: الزمالك × السويس للبترول
الجولة الرابعة: أبو قير للأسمدة × الزمالك
الجولة الخامسة: الزمالك × غزل المحلة
الجولة السادسة: الزمالك × الأهلي
الجولة السابعة: بترول أسيوط × الزمالك
الجولة الثامنة: الزمالك × المقاولون العرب
الجولة التاسعة: الزمالك × الجونة
الجولة العاشرة: المصري × الزمالك
الجولة الحادية عشرة: الزمالك × سموحة
الجولة الثانية عشرة: طلائع الجيش × الزمالك
الجولة الثالثة عشرة: الزمالك × بيراميدز
الجولة الرابعة عشرة: وادي دجلة × الزمالك
الجولة الخامسة عشرة: الزمالك × زد
الجولة السادسة عشرة: مودرن سبورت × الزمالك
الجولة السابعة عشرة: الزمالك × سيراميكا كليوباترا
الجولة الثامنة عشرة: الشرقية للدخان × الزمالك
الجولة التاسعة عشرة: الزمالك × القناة.

رابطة الأندية المصرية رابطة الأندية المصرية المحترفة رابطة الأندية الدوري المصري الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

تنسيق الجامعات 2026

مؤشرات المرحلة الأولى 2026.. 87.5% للهندسة و 92.9% للطب و92.1% للأسنان

تنسيق الجامعات 2026

84.9 % للإعلام و86.7% للألسن و88.2% للسياسة واقتصاد.. مؤشرات الشعبة الأدبية في تنسيق 2026

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

بيزيرا

الزمالك يحسم موقفه من رحيل خوان بيزيرا

الأهلي

إعلامي : 5 أسماء مُرشّحة لخلافة «بن رمضان» و«ديانج» في الأهلي

عصام عبد الفتاح

بعد بيان الأهلي .. عصام عبدالفتاح يحظر الظهور الإعلامي على الحكام وأعضاء اللجنة

محمد صلاح

مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال

ترشيحاتنا

نبيل فهمي، الأمين العام لجامعة الدول العربية

الأمين العام لجامعة الدول العربية: إسرائيل تنتهك القانون منذ عقود وسنواصل العمل لتحقيق حل الدولتين

تنسيق الجامعات

قبل أن تسجل رغباتك.. خطوات حاسمة وخطأ واحد يجب تجنبه| تفاصيل

وزيرة الخارجية الفلسطينية

وزيرة الخارجية الفلسطينية: المقدسيون سيواصلون صمودهم أمام الاحتلال

بالصور

بإطلالة ملفتة.. نرمين الفقي تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت
نرمين الفقي تثير الجدل بخصرها المنحوت

فوائد مشروب البابونج .. 8 أسباب لأفضل مشروب طبيعي لصحتك

فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج
فوائد مشروب البابونج

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟.. سمير كوبرا يكشف الأسباب وطرق التخلص منها بأمان

لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟
لماذا تزداد الحشرات في الصيف؟

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟.. خبير تغذية يحسم الجدل

هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟
هل تناول البطيخ يوميًا مفيد أم مضر؟

فيديو

هرم خوفو والزلازل

كيف هزم هرم خوفو الزلازل؟.. دراسة تكشف السر بعد 4600 عام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد