تعرف على جدول مباريات الزمالك في الدور الأول من الدوري المصري موسم 2026-2027

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة جدول مباريات الدور الأول من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027، حيث يبدأ الزمالك مشواره بمواجهة قوية أمام الاتحاد السكندري، قبل أن يخوض سلسلة من المواجهات المرتقبة، أبرزها أمام الأهلي وبيراميدز.



ويستهل الفريق الأبيض منافساته بمواجهة الاتحاد السكندري، ثم يلتقي البنك الأهلي، قبل أن يواجه السويس للبترول، وأبو قير للأسمدة، وغزل المحلة في الجولات الخمس الأولى.

ويشهد الدور الأول إقامة مباراة القمة أمام الأهلي في الجولة السادسة، بينما يصطدم بيراميدز بالزمالك في الجولة الثالثة عشرة، في واحدة من أبرز مواجهات الموسم.

وجاء جدول مباريات الزمالك في الدور الأول كالتالي:

الجولة الأولى: الاتحاد × الزمالك

الجولة الثانية: الزمالك × البنك الأهلي

الجولة الثالثة: الزمالك × السويس للبترول

الجولة الرابعة: أبو قير للأسمدة × الزمالك

الجولة الخامسة: الزمالك × غزل المحلة

الجولة السادسة: الزمالك × الأهلي

الجولة السابعة: بترول أسيوط × الزمالك

الجولة الثامنة: الزمالك × المقاولون العرب

الجولة التاسعة: الزمالك × الجونة

الجولة العاشرة: المصري × الزمالك

الجولة الحادية عشرة: الزمالك × سموحة

الجولة الثانية عشرة: طلائع الجيش × الزمالك

الجولة الثالثة عشرة: الزمالك × بيراميدز

الجولة الرابعة عشرة: وادي دجلة × الزمالك

الجولة الخامسة عشرة: الزمالك × زد

الجولة السادسة عشرة: مودرن سبورت × الزمالك

الجولة السابعة عشرة: الزمالك × سيراميكا كليوباترا

الجولة الثامنة عشرة: الشرقية للدخان × الزمالك

الجولة التاسعة عشرة: الزمالك × القناة.