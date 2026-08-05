موعد مباراة الأهلي والزمالك في قمة الدوري المصري موسم 2026-2027

أسفرت قرعة الدوري المصري الممتاز لموسم 2026-2027 عن إقامة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الجولة السادسة من منافسات المرحلة الأولى للمسابقة.

ومن المقرر أن تُقام المواجهة المرتقبة بين قطبي الكرة المصرية يوم 11 أكتوبر، في واحدة من أبرز مباريات الموسم، وسط ترقب جماهيري كبير لمعرفة أول صدام بين الفريقين في النسخة الجديدة من البطولة.

وتنطلق منافسات الدوري المصري الممتاز يوم 21 أغسطس بمشاركة 20 فريقًا، على أن يُقام الموسم للعام الثالث على التوالي بنظام المرحلتين.

وتُلعب المرحلة الأولى بنظام الدوري من دور واحد، قبل تقسيم الأندية إلى مجموعتين؛ تضم الأولى أصحاب المراكز الستة الأولى للمنافسة على اللقب، فيما تتنافس الفرق من المركز السابع وحتى العشرين في المجموعة الثانية لتحديد الأندية الهابطة إلى دوري المحترفين.

وتعد مواجهة الأهلي والزمالك دائمًا الحدث الأبرز في جدول الدوري المصري، لما تحظى به من اهتمام جماهيري وإعلامي واسع داخل مصر وخارجها.