سكن لكل المصريين 9.. التفاصيل الكاملة للأسعار والأماكن وشروط التقديم

تواصل الدولة المصرية خطواتها المتسارعة لتوفير السكن الملائم لكافة الفئات من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 9"، والتي تشهد ترقبًا واسعًا من آلاف المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، حيث يأتي هذا الطرح المرتقب ليلبي تطلعات محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على شقق كاملة التشطيب بالمدن الجديدة، مع تدشين مرحلة جديدة من دعم التمويل العقاري الممتد لسنوات طويلة لضمان حياة كريمة واستقرار أسري مستدام.

الشروط المتوقعة لحجز سكن لكل المصريين 9

رغم عدم إعلان الشروط النهائية حتى الآن، فمن المرجح أن تتضمن ضوابط مشابهة للطروحات السابقة، من بينها:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 21 عاما.

- ألا يكون قد سبق له أو لأسرته الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة من الدولة.

- الالتزام بحدود الدخل التي يحددها الإعلان الرسمي.

- تخصيص الوحدة للسكن الدائم وعدم استخدامها لأغراض الاستثمار.

المستندات المتوقعة للتقديم لحجز سكن لكل المصريين 9

استنادا إلى الإعلانات السابقة، قد يطلب من المتقدمين تجهيز المستندات التالية:

- بطاقة رقم قومي سارية.

- شهادة دخل حديثة.

- إيصال مرافق حديث.

- قسيمة الزواج للمتزوجين.

- شهادات ميلاد الأبناء.

- مستندات إثبات الدخل بحسب طبيعة العمل.

- إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

نظام السداد المتوقع ف في سكن لكل المصريين 9

من المنتظر أن يعتمد سكن لكل المصريين 9 على نظام التمويل العقاري، كما جرت العادة في الطروحات السابقة، والذي يشمل:

- سداد مقدم الحجز وفقا لما يحدده الإعلان.

- أقساط دورية خلال فترة التنفيذ إذا نصت كراسة الشروط على ذلك.

- تمويل عقاري بفترات سداد طويلة قد تصل إلى 20 أو 30 عاما، وفقا للضوابط السارية وقت الطرح.

- تحديد سعر العائد وفقا للقرارات المنظمة وقت الإعلان الرسمي.

الفئات المتوقع أن يشملها سكن لكل المصريين 9

استنادا إلى الطروحات السابقة، فمن المتوقع أن يستهدف سكن لكل المصريين 9 الفئات التالية:

- محدودي الدخل.

- متوسطو الدخل، إذا تضمن الإعلان وحدات مخصصة لهم.

- المواطنون الذين استوفوا شروط الدعم والتمويل العقاري التي يحددها الإعلان الرسمي.