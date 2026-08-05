قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إحالة أوراقها للمفتي.. القصة الكاملة لسارة خليفة في قضية المخدرات الكبرى
مالك نادي الخلود مهاجما محمد صلاح بعد انتقاله لـ طرابزون: الدوري السعودي ليس محطة اعتزال
الأوقاف تنشر خطبة الجمعة القادمة بعنوان: التنمرُ وأثرُه على شخصيةِ الإنسان
مدبولي يناقش خطة التحرك والرؤية الاستراتيجية لرئيس جهاز تنمية المشروعات
محمد صلاح يصل إسطنبول تمهيدًا لإعلان انتقاله إلى طرابزون سبور
لبحث التطورات في المنطقة.. رئيس وزراء وقائد جيش باكستان يزوران السعودية غداً
الحكومة تبحث إطلاق منظومة متكاملة للإدارة المستدامة للمياه في المصانع
جماهير طرابزون سبور تحتشد في إسطنبول لاستقبال محمد صلاح "فيديو"
ببطاقة الرقم القومي|تعليمات تسليم استمارات النجاح لطلاب الثانوية العامة 2026 بالمدارس
تغيير نظام إختبارات القبول في مدارس المتفوقين ونقاط جديدة للتقييم|قرار عاجل الآن
قرار أمريكي بإلغاء تأشيرة سفيرة البرازيل في واشنطن
زعم قدرته على توفير وحدات سكنية.. القبض على نصاب استولى على أموال مواطنين بالقاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

سكن لكل المصريين 9.. التفاصيل الكاملة للأسعار والأماكن وشروط التقديم

سكن لكل المصريين ٩
سكن لكل المصريين ٩
خالد يوسف

تواصل الدولة المصرية خطواتها المتسارعة لتوفير السكن الملائم لكافة الفئات من خلال المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 9"، والتي تشهد ترقبًا واسعًا من آلاف المواطنين الراغبين في امتلاك وحدات سكنية بأسعار مناسبة وأنظمة سداد ميسرة، حيث يأتي هذا الطرح المرتقب ليلبي تطلعات محدودي ومتوسطي الدخل في الحصول على شقق كاملة التشطيب بالمدن الجديدة، مع تدشين مرحلة جديدة من دعم التمويل العقاري الممتد لسنوات طويلة لضمان حياة كريمة واستقرار أسري مستدام.

الشروط المتوقعة لحجز سكن لكل المصريين 9

رغم عدم إعلان الشروط النهائية حتى الآن، فمن المرجح أن تتضمن ضوابط مشابهة للطروحات السابقة، من بينها:

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يقل عمره عن 21 عاما.

- ألا يكون قد سبق له أو لأسرته الحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض مدعومة من الدولة.

- الالتزام بحدود الدخل التي يحددها الإعلان الرسمي.

- تخصيص الوحدة للسكن الدائم وعدم استخدامها لأغراض الاستثمار.

المستندات المتوقعة للتقديم لحجز سكن لكل المصريين 9

استنادا إلى الإعلانات السابقة، قد يطلب من المتقدمين تجهيز المستندات التالية:

- بطاقة رقم قومي سارية.

- شهادة دخل حديثة.

- إيصال مرافق حديث.

- قسيمة الزواج للمتزوجين.

- شهادات ميلاد الأبناء.

- مستندات إثبات الدخل بحسب طبيعة العمل. 

- إيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية.

نظام السداد المتوقع ف في سكن لكل المصريين 9

من المنتظر أن يعتمد سكن لكل المصريين 9 على نظام التمويل العقاري، كما جرت العادة في الطروحات السابقة، والذي يشمل:

- سداد مقدم الحجز وفقا لما يحدده الإعلان.

- أقساط دورية خلال فترة التنفيذ إذا نصت كراسة الشروط على ذلك.

- تمويل عقاري بفترات سداد طويلة قد تصل إلى 20 أو 30 عاما، وفقا للضوابط السارية وقت الطرح.

- تحديد سعر العائد وفقا للقرارات المنظمة وقت الإعلان الرسمي.

الفئات المتوقع أن يشملها سكن لكل المصريين 9

استنادا إلى الطروحات السابقة، فمن المتوقع أن يستهدف سكن لكل المصريين 9 الفئات التالية:

- محدودي الدخل.

- متوسطو الدخل، إذا تضمن الإعلان وحدات مخصصة لهم.

- المواطنون الذين استوفوا شروط الدعم والتمويل العقاري التي يحددها الإعلان الرسمي.

سكن لكل المصريين 9 السكن الملائم لكافة الفئات وحدات سكنية بأسعار مناسبة المبادرة الرئاسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

رد رسوم تظلمات الثانوية العامة لأي طالب يستحق “درجات إضافية” وإخطار مكتب التنسيق

أسعار الدواجن

مفاجأة في أسعار الفراخ اليوم.. البانيه يخسر 40 جنيهًا | والبيض يواصل الهبوط

ميرنا المهندس

في الذكرى الـ11 لرحيل الفنانة ميرنا المهندس .. مرض أنهكها ومآسٍ عائلية لاحقتها حتى النهاية

خبز

شعبة المخابز: نشعر بالحزن من القرار الجديد برفع سعر الرغيف الفينو والسياحي | فيديو

ترامب

قرار يُغيّر حياة الأمريكيين .. ترامب يدفع نحو إلغاء تبديل الساعة مرتين سنويًا

إمام عاشور

إعلامي يكشف موقف إمام عاشور من تجديد تعاقده مع الأهلي .. فيديو

صورة أرشيفية

أكبر رئيس في العالم | من هو الزعيم الذي يُدير الحُكم عن بُعد ويُعيد تشكيل قادة الجيش؟

المتهمين

بسبب علاقة عاطفية مع سيدة .. القبض على المتهمين باختطاف شخص في البحيرة

ترشيحاتنا

شقيقة كيم

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تتوعد بإجراءات عسكرية مخيفة مع اليابان

مطار دير الزور يستقبل أول رحلة داخلية من دمشق

مطار دير الزور يستقبل أول رحلة داخلية من دمشق

المشاركون في اجتماع لجنة تنسيق الشراكة العربية الإفريقية

العرب والأفارقة يبحثون في القاهرة خارطة طريق الشراكة قبل القمة الخامسة

بالصور

عصير البطيخ لمرضى الضغط .. 7 فوائد قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية

يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على
يعد عصير البطيخ من أكثر المشروبات المنعشة في فصل الصيف، ولا يقتصر دوره على ترطيب الجسم فقط، بل يحتوي أيضًا على

المواطن أولا.. وزير النقل يترأس اجتماعا لشركة أكتا للنقل الجماعي

صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع
صورة من الاجتماع

ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها الأخير

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟
لماذا تشعر بالخمول رغم النوم لساعات كافية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف ادم

أحمد عاطف آدم يكتب : فخ الشائعات وقت الأزمات

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب : صحة المواطن ليست مجالًا للإهمال .. أين الرقابة على محال الأغذية؟

أ.د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: من الإعداد إلى الارتقاء.. خطوات البناء والنماء والازدهار

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رقمنة ماسبيرو

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: معركة هرمز قد لا تقف طويلًا عند الخليج

المزيد