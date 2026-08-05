محمد صلاح يصل مطار تركيا وسط استقبال حافل من الجماهير والإعلام

وصل محمد صلاح نجم منتخب مصر لمطار تركيا استعدادا للانضمام بشكل رسمي لنادي طرابزون التركي.

وشهد المطار تواجد حافل من الجماهير التركية والإعلام في استقبال محمد صلاح حتى استطاع الوصول للسيارة والتحرك مع رئيس النادي لاتمام عملية انتقاله للفريق.

موعد أول مباراة لـ محمد صلاح في تركيا

ومن المنتظر أن تكون أول مباراة لمحمد صلاح بقميص طرابزون يوم 15 أغسطس الجاري وأمام فريق قاسم باشا في الجولة الأولى من بطولة الدوري.

وكشفت تقارير صحفية تركية تفاصيل العقد الذي سيوقعه محمد صلاح مع طرابزون سبور، حيث يمتد التعاقد لمدة موسمين، مقابل 17 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى 5 ملايين يورو أخرى في كل موسم ضمن بنود إضافية، ليصل إجمالي قيمة العقد إلى 44 مليون يورو.

وأشارت التقارير إلى أن صلاح سيحصل أيضًا على نسبة تتراوح بين 20 و25% من عائدات بيع القمصان الخاصة باسمه، وهو ما قد يرفع إجمالي العائد المالي للاعب إلى نحو 50 مليون يورو خلال مدة التعاقد.