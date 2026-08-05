وزير الخارجية: القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن القضية الفلسطينية تمر بمنعطف تاريخي، حيث تنتهك المقدسات وتستباح دماء الشعب الفلسطيني في الضفة وقطاع غزة.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي، أن الأوضاع تدهورت في القدس الشرقية بصورة مستمرة، من خلال اقتحامات المستوطنين بشكل شبه يومي، ومواصلة الحفريات أسفل القدس الشريف.

ولفت إلى أن المحاولة الإسرائيلية محاولة يائسة لتغيير الوضع في القدس الشريف ولن تؤتي بثمارها، ما سيسفر عن تفجر الأوضاع وخروجها عن السيطرة.

وأكمل: “مصر تؤيد رفضها الكامل لتهويد القدس المحتلة وتغيير طبيعتها وتدين كل المحاولات الهادفة لتقويض وفرض التقسيم المكاني والزماني”.

وأوضح: “نحن نقف أمام مفترق طريق، وبدون الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحل عادل لن يتحقق الأمن والاستقرار في المنطقة، والإنسانية بأكملها شاهد عيان على ما حدث في قطاع غزة”.