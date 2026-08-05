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الرئيس السيسي يعرب عن تضامن مصر الكامل مع اليونان في مواجهة تداعيات حرائق الغابات
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي لنظيره اليوناني: نبذل جهودا مكثفة مع الوسطاء لاستقرار الأوضاع في المنطقة

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
​كتب محمد عبد المنعم

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالًا هاتفيًا بكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ، بأن الرئيس استهل الاتصال بالإعراب عن تضامن مصر الكامل مع اليونان في مواجهة تداعيات حرائق الغابات التي اجتاحت عددًا من المناطق اليونانية، مقدمًا خالص التعازي في ضحايا الحرائق من الطيارين ورجال الإطفاء الذين فقدوا أرواحهم أثناء أداء واجبهم البطولي في مكافحة الحرائق.

كما أكد الرئيس وقوف مصر إلى جانب اليونان، حكومةً وشعبًا، في هذا الظرف، واستعدادها لتقديم مختلف أوجه الدعم الممكنة لمساندة جهود السلطات اليونانية في احتواء الحرائق والحد من انتشارها.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني عن بالغ تقديره لهذه اللفتة الكريمة وما عكسته من تضامن ودعم صادقين من الرئيس، مؤكدًا أن هذا الموقف يجسد عمق الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصري واليوناني، ومثمنًا ما يجمع البلدين من علاقات استراتيجية وشراكة وثيقة.

وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إن الاتصال شهد التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية اليونانية، وعلى التزام قيادتي وحكومتي البلدين بالبناء على الزخم الذي تحقق في العلاقات الثنائية خلال السنوات الماضية. 

كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات، ولا سيما الطاقة، والربط الكهربائي، والاستثمار والتبادل التجاري. 

وفي هذا الإطار، رحب الرئيس بما يشهده مشروع الربط الكهربائي بين البلدين من تقدم، باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية التي تحظى بدعم الاتحاد الأوروبي، مؤكدًا ما يمثله المشروع من أهمية كبيرة في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التكامل الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط، كما أشاد بالتعاون القائم والمثمر بين البلدين في مجالي العمالة والهجرة.

وأوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك عددًا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث أكد الجانبان توافق رؤاهما إزاء تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط، وأهمية التوصل إلى تسوية سلمية واتفاق شامل بين الولايات المتحدة وإيران بما يسهم في خفض التوتر، ويحول دون اتساع دائرة التصعيد، ويحفظ أمن الدول العربية وسيادتها واستقرار المنطقة. 

كما استعرض الرئيس الجهود المكثفة التي تبذلها مصر، بالتنسيق مع الوسطاء، لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، مؤكدًا أهمية اضطلاع المجتمع الدولي، والدول الأوروبية، بمسئولياته لدعم هذه الجهود وتخفيف المعاناة الإنسانية التي يواجهها سكان القطاع.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن رئيس الوزراء اليوناني أعرب عن تقديره للرؤية المصرية الداعية إلى تغليب الحلول السياسية والسلمية لتسوية الأزمات، مشدداً على حرص حكومته على مواصلة التنسيق والتشاور مع مصر إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وهو ما رحب به الرئيس، مؤكدًا أهمية استمرار التشاور الوثيق بين البلدين بما يخدم الأمن والاستقرار في منطقة شرق المتوسط والشرق الأوسط.

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