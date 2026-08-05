تقارير تركية: محمد صلاح يرتدي القميص رقم 10 مع طرابزون سبور

حسمت تقارير صحفية تركية الجدل بشأن رقم القميص الذي سيرتديه النجم المصري محمد صلاح مع طرابزون سبور، بعدما أثار ظهوره بالرقم 61 خلال رحلته إلى تركيا تساؤلات واسعة بين الجماهير.

كانت صور ومقاطع فيديو نشرها الحساب الرسمي لطرابزون سبور قد أظهرت صلاح مرتديًا قميص الفريق على متن الطائرة المتجهة إلى تركيا، واضعًا الرقم 61 على ظهره، وهو ما دفع الكثيرين للاعتقاد بأنه سيكون رقمه مع النادي.

إلا أن الرقم 61 لا يمثل رقم قميص اللاعب، بل يعد رمزًا تاريخيًا لمدينة طرابزون، إذ يشير إلى كود الولاية في نظام لوحات تسجيل السيارات التركي، وتحول على مر السنوات إلى أحد أبرز رموز هوية المدينة والنادي، ويحظى بمكانة خاصة لدى جماهير طرابزون سبور.

وكشفت صحيفة "الصباح" التركية أن محمد صلاح سيحمل القميص رقم 10 مع فريقه الجديد، وهو الرقم الذي يرتديه مع منتخب مصر.

وأضافت الصحيفة أن إدارة طرابزون سبور كانت قد أعدت في البداية قميصًا يحمل الرقم 11 للنجم المصري، إلا أن صلاح طلب في اللحظات الأخيرة ارتداء الرقم 10، لرغبته في مواصلة حمل الرقم الذي اعتاد الظهور به بقميص منتخب مصر.

وأشارت إلى أن اللاعب الألباني إرنست موتشي وافق على التنازل عن القميص رقم 10، ليفسح المجال أمام صلاح لارتدائه مع طرابزون سبور.

ومن المنتظر أن يعلن النادي التركي الرقم الرسمي لمحمد صلاح عند تقديمه لاعبًا جديدًا في صفوف الفريق، بعد استكمال الفحوصات الطبية والتوقيع على العقود.