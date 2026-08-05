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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس .. 8 علامات تكشف ضعف الدورة الدموية

برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
برودة القدمين ليست دائمًا بسبب الطقس..8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية
أسماء عبد الحفيظ

تؤدي الدورة الدموية دورًا أساسيًا في نقل الأكسجين والمواد الغذائية إلى جميع أنحاء الجسم، وعندما يضعف تدفق الدم إلى القدمين، قد تظهر مجموعة من الأعراض التي لا ينبغي تجاهلها، خاصة إذا كانت متكررة أو تزداد مع مرور الوقت، لأنها قد تكون مؤشرًا على الإصابة بمرض الشرايين الطرفية أو مشكلات صحية أخرى مثل السكري وارتفاع الكوليسترول.

8 علامات قد تكشف ضعف الدورة الدموية 

ويؤكد الدكتور أحمد صبري، أن ضعف الدورة الدموية في القدمين لا يقتصر على الشعور بالبرودة فقط، بل قد يصاحبه عدد من العلامات التي تستدعي تقييمًا طبيًا لتحديد السبب وعلاجه مبكرًا.

ما المقصود بضعف الدورة الدموية؟

قال الدكتور أحمد صبري فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد، إن ضعف الدورة الدموية يحدث عندما يقل تدفق الدم إلى الأطراف نتيجة ضيق أو انسداد الشرايين أو بسبب بعض الأمراض المزمنة، وهو ما يقلل وصول الأكسجين والعناصر الغذائية إلى أنسجة القدمين.

علامات تدل على ضعف الدورة الدموية في القدمين

1- برودة القدمين باستمرار

إذا كانت القدمان باردتين حتى في الأجواء المعتدلة، فقد يكون ذلك ناتجًا عن ضعف وصول الدم إلى الأطراف.

2- الشعور بالتنميل أو الوخز

يعد التنميل أو الإحساس بوخز يشبه "الإبر" من العلامات الشائعة، خاصة بعد الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة.

3- تغير لون الجلد

قد يتحول لون القدمين إلى الشحوب أو الأزرق أو البنفسجي نتيجة انخفاض تدفق الدم، خاصة عند التعرض للبرودة.

4- ألم أثناء المشي

وأوضح الدكتور أحمد صبري أن الشعور بألم أو تقلصات في الساق أو القدم أثناء المشي، والذي يختفي بعد الراحة، قد يكون من علامات مرض الشرايين الطرفية.

5- بطء التئام الجروح

إذا استغرقت الجروح أو الخدوش في القدم وقتًا طويلًا للالتئام، فقد يشير ذلك إلى ضعف وصول الدم إلى الأنسجة.

6- ضعف أو غياب نبض القدم

قد يلاحظ الطبيب ضعف نبض الشرايين في القدم أثناء الفحص، وهو من العلامات المهمة على انخفاض تدفق الدم.

7- تساقط الشعر على الساقين والقدمين

قد يؤدي ضعف الدورة الدموية المزمن إلى قلة نمو الشعر في الساقين والقدمين بسبب نقص التغذية الدموية لبصيلات الشعر.

 برودة مع ألم حتى أثناء الراحة 

8- برودة مع ألم حتى أثناء الراحة

في الحالات المتقدمة، قد يشعر الشخص بألم في القدمين حتى أثناء الجلوس أو النوم، وهو مؤشر يستدعي مراجعة الطبيب سريعًا.

من الأكثر عرضة للإصابة؟

وأشار الدكتور أحمد صبري إلى أن بعض الفئات تكون أكثر عرضة لضعف الدورة الدموية، ومنها:

  • مرضى السكري.
  • المدخنون.
  • مرضى ارتفاع ضغط الدم.
  • الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع الكوليسترول.
  • كبار السن.
  • المصابون بالسمنة وقلة النشاط البدني.

كيف تحافظ على صحة الدورة الدموية؟

لتحسين تدفق الدم إلى القدمين، ينصح الدكتور أحمد صبري بـ:

  • ممارسة المشي لمدة 30 دقيقة يوميًا.
  • الإقلاع عن التدخين.
  • التحكم في مستويات السكر وضغط الدم والكوليسترول.
  • الحفاظ على وزن صحي.
  • تجنب الجلوس أو الوقوف لفترات طويلة دون حركة.
  • شرب كميات كافية من الماء.
  • ارتداء أحذية مريحة لا تضغط على القدمين.

متى يجب مراجعة الطبيب؟

أكد الدكتور أحمد صبري أن مراجعة الطبيب تصبح ضرورية إذا صاحب برودة القدمين ألم شديد، أو تغير واضح في لون الجلد، أو ظهور جروح لا تلتئم، أو فقدان الإحساس بالقدم، لأن هذه الأعراض قد تشير إلى مشكلة في الشرايين تحتاج إلى تقييم وعلاج مبكر.

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