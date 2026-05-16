ضعف الدورة الدموية خطر على صحتك.. 5 علامات في القدمين أو الساقين

قد تظهر بعض العلامات البسيطة في القدمين كإنذار مبكر لوجود مشكلة في الدورة الدموية، وهي مشكلة قد تؤثر على وصول الدم والأكسجين إلى الأطراف بشكل طبيعي، خاصة لدى كبار السن أو مرضى السكري والتدخين وارتفاع الكوليسترول.

5 علامات في القدم قد تشير لضعف الدورة الدموية

ويؤكد الأطباء أن تجاهل هذه العلامات قد يؤدي إلى مضاعفات صحية مع الوقت، لذلك من المهم الانتباه لأي تغيرات غير طبيعية تظهر في القدمين أو الساقين، بحسب ما نشره موقع هيلثي.

برودة القدمين باستمرار

من أكثر العلامات الشائعة لضعف الدورة الدموية الشعور ببرودة القدمين حتى في الأجواء المعتدلة، إذ يؤدي ضعف تدفق الدم إلى عدم وصول الحرارة الكافية للأطراف.

وقد يلاحظ البعض أن القدم تكون أبرد من باقي أجزاء الجسم بشكل واضح، خاصة أثناء الليل أو بعد الجلوس لفترات طويلة.

تغير لون الجلد

تحول لون القدم إلى الأزرق أو الشاحب أو حتى الاحمرار المبالغ فيه قد يكون مؤشرًا على ضعف وصول الدم بشكل طبيعي.

ويحدث ذلك نتيجة نقص الأكسجين في الأنسجة، وقد يظهر التغير في لون الأصابع أو الكعبين بشكل تدريجي، خصوصًا لدى الأشخاص الذين يعانون من مشاكل الأوعية الدموية.

التنميل والوخز

الشعور المتكرر بالتنميل أو الوخز في القدمين قد يكون علامة على ضعف الدورة الدموية، لأن الأعصاب لا تحصل على التغذية الكافية بسبب انخفاض تدفق الدم.

ويصف البعض هذا الإحساس بأنه يشبه “الوخز بالإبر” أو فقدان الإحساس المؤقت في القدم أو الأصابع.

بطء التئام الجروح

إذا كانت الجروح الصغيرة أو التشققات في القدم تستغرق وقتًا طويلًا للشفاء، فقد يكون السبب ضعف الدورة الدموية.

فالدم يحمل الأكسجين والعناصر الغذائية اللازمة لترميم الأنسجة، وعندما يقل تدفقه تصبح عملية الالتئام أبطأ من الطبيعي، وهو أمر شائع لدى مرضى السكري.

تساقط الشعر وضعف الأظافر

قد تبدو هذه العلامة غريبة للبعض، لكن ضعف نمو الشعر في القدمين أو تساقطه بشكل ملحوظ، إلى جانب ضعف الأظافر أو تغير شكلها، قد يكون نتيجة ضعف تدفق الدم إلى الأطراف.

فعندما لا تصل التغذية الكافية لبصيلات الشعر والأظافر تبدأ هذه التغيرات في الظهور تدريجيًا.

متى يجب زيارة الطبيب؟

ينصح الأطباء بعدم تجاهل الأعراض المتكررة، خاصة إذا كانت مصحوبة بألم أثناء المشي أو تورم القدمين أو تغير واضح في لون الجلد.

كما يجب استشارة الطبيب فورًا إذا ظهرت قرح أو جروح لا تلتئم، لأن ذلك قد يشير إلى مشكلة متقدمة في الأوعية الدموية تحتاج إلى متابعة وعلاج سريع.

كيف تحافظ على صحة الدورة الدموية؟

هناك بعض العادات التي تساعد على تنشيط الدورة الدموية وتقليل خطر ضعفها، ومنها:

* المشي يوميًا وتحريك القدمين باستمرار

* شرب كمية كافية من المياه

* تقليل التدخين والدهون المشبعة

* التحكم في السكر وضغط الدم

* تجنب الجلوس لفترات طويلة

* رفع القدمين قليلًا أثناء الراحة

ويؤكد الأطباء أن الاهتمام المبكر بأي علامة غير طبيعية في القدم قد يساعد على اكتشاف مشاكل صحية خطيرة قبل تطورها، لذلك لا يجب الاستهانة بهذه الأعراض حتى لو بدت بسيطة.