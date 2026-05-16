إلهام أبو الفتح
سلاف فواخرجي: تكريمي بمهرجان أسوان يعكس حبي لمصر وجمهورها

الفنانة سلاف فواخرجي 
منار عبد العظيم

أعربت الفنانة سلاف فواخرجي عن سعادتها الكبيرة بتكريمها في الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، مؤكدة أن مدينة أسوان تحمل مكانة خاصة لديها لما تتميز به من جمال طبيعي وأجواء فنية وإنسانية، إضافة إلى بساطة أهلها وحبهم للفن.

وقالت سلاف فواخرجي خلال لقائها في برنامج "سبوت لايت" مع الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد:“مبسوطة إني بتكرم من أسوان البلد الجميل الساحر الخلاب بناسه الطيبين وقلوبهم البيضاء، البلد اللي كل تفاصيله فن، مثل النيل اللي بيمشي فيه كله فن وعطاء، ومدينة أسوان بتعنيني.”

وأضافت سلاف فواخرجي أنها تشارك في المهرجان منذ دوراته السابقة، سواء من خلال حضورها للأفلام، أو عضويتها في لجان التحكيم، أو مشاركتها في فعاليات المهرجان، مؤكدة أن تكريمها هذا العام له أثر مختلف وشعور خاص يربطها بالمهرجان وبالمدينة.

مهرجان أسوان لسينما المرأة

وأشارت سلاف فواخرجي إلى أن مهرجان أسوان لسينما المرأة أصبح من المهرجانات المهمة والجديرة بالاحترام، ويثبت عامًا بعد عام نجاحه وتميزه، مشددة على أهمية مثل هذه المهرجانات في تسليط الضوء على دور المرأة في الفن والسينما.

كما أعربت الفنانة عن حبها الكبير لمصر وشعبها، مشيرة إلى أن حضورها في مصر والتواصل مع جمهورها يزداد مع مرور الوقت، سواء كان ذلك في مناسبات التكريم أو في حياتها اليومية، وقالت:“مبسوطة إني في مصر مع أهلي وناسي والناس اللي بيحبوني، والمصريين حنين، وحبي لمصر على طول بيزيد سواء بتكريم أو بدون تكريم.”

يذكر أن الدورة العاشرة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة تهدف إلى دعم السينما النسائية وتسليط الضوء على قصص النساء من خلال أفلام قصيرة وطويلة، وتشهد المهرجان مشاركة واسعة من مصر والعالم العربي، إلى جانب تنظيم ندوات وورش عمل متخصصة في صناعة السينما النسائية.

