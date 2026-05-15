والد فتاتي أسيوط المحكوم عليهما بالتزوير: قلبي موجوع وتحركت للاستئناف

أكد والد الفتاتين المحكوم عليهما في قضية التزوير بمحافظة أسيوط، أنه لم يفكر يومًا في حبس ابنتيه رغم الخلافات والنزاعات القضائية القائمة بينه وبين والدتهما، مشددًا على أنه تحرك فور علمه بالأزمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإنقاذهما.



وقال الأب، إنه كان خارج محافظة أسيوط وقت صدور الحكم، وفور علمه بالواقعة عاد مباشرة وحرص على زيارة ابنتيه والاطمئنان عليهما، مضيفًا: «عمري ما فكرت أحبس بناتي، وقلبي موجوع عليهم جدًا».

وأوضح أنه في اليوم التالي مباشرة لصدور الحكم تقدم باستئناف على الحكم الصادر بحق الفتاتين، مشيرًا إلى أن إجراءات الاستئناف كانت متوقفة لحين إيداع أسباب الحكم، وهو ما تم بالفعل خلال الأيام الماضية، لافتًا إلى أنه ينتظر حاليًا تحديد جلسة نظر الاستئناف.



وأشار والد الفتاتين إلى أنه يعيش حالة من القلق والخوف الشديد على ابنتيه، قائلًا: «كلي خوف وقلق على بناتي، وربنا يزيح الغمة وما يوجعش قلبي فيهم»، مطالبًا الجميع بالدعاء لهما بأن تمر الأزمة بسلام خلال الفترة المقبلة.