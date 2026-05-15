ثقافة الشيوخ تناقش مقترحا من ياسر جلال لحفظ حقوق الممثلين والمؤلفين المالية والأدبية.. الأحد

تعقد لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، اجتماعًا، في تمام الساعة الثانية من ظهر بعد غدٍ الأحد 17 مايو 2026؛ لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر جلال، بشأن “تفعيل حق الأداء العلني” كأحد الحقوق المجاورة لحق المؤلف، ولمن جاوره من فناني الأداء، وفقًا لأحكام القانون رقم 82 لسنة 2002.



دعم حقوق الفنانين وحماية الملكية الفكرية

ويأتي الاجتماع، في إطار مناقشات اللجنة حول دعم حقوق الفنانين، وحماية الملكية الفكرية، حيث من المقرر أن يشهد حضور عدد من فناني مصر؛ في ضوء أهمية الموضوع المرتبط بتنظيم حقوق الأداء العلني وضمان حقوق المبدعين.

تعزيز تطبيق القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية: يهدف الاقتراح إلى “تعزيز تطبيق القوانين المنظمة لحقوق الملكية الفكرية؛ بما يضمن حصول الفنانين على حقوقهم المالية والأدبية الناتجة عن عرض أعمالهم وأدائهم العلني، بما يتماشى مع التطورات التشريعية في هذا المجال”.