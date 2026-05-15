نزل 5 جنيهات تاني.. آخر تحديث لسعر الذهب مساء اليوم

تراجع سعر الذهب مساء اليوم الجمعة 15-5-2026 على مستوي محلات الصاغة المختلفة للمرة الثانية على التوالي.

تراجع جديد

وسجل متوسط سعر الذهب تراجعًا جديدًأ بقيمة 5 جنيهات على مستوي الاعيرة الذهبية منذ بدء التعاملات المسائية ليصل بذلك معدل تراجع الذهب إلي 130 جنيها منذ أسبوع.

آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم 6865 جنيها .

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 6845 جنيها للشراء و 7788 جنيها للبيع.

سعر عيار 22

وصل سعر عيار 22 نحو 7192 جنيها للشراء و 7139 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وبلغ سعر عيار 21 الأكثر انتشارا نحو 6865 جنيها للشراء و6815جنيها للبيع

سعر عيار 18

وسجل سعر عيار 18 الأوسط انتشارا 5884 جنيها للشراء و 5841 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 54.92 ألف جنيه للشراء و 54.52 ألف جنيه.

سعر أوقية الذهب

وصل سعر أوقية الذهب 4555 دولار للشراء و 4554 دولار للبيع.