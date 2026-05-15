«خبايا الروح».. حين يتحول الفن إلى رحلة داخل الإنسان في معرض قنديل

تستعد قاعة Picasso East Art Gallery مساء الإثنين الموافق 18 مايو 2026 لاحتضان معرض «خبايا الروح» للفنان الأستاذ الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة العاصمة، في أمسية فنية تمزج بين الإبداع التشكيلي والتأمل الإنساني، حيث تأخذ الأعمال المعروضة الزائر في رحلة بصرية تبحث في أعماق النفس وتطرح تساؤلات حول الإنسان ومشاعره وعلاقته بالعالم من حوله.

المعرض لا يقدم لوحات بالمعنى التقليدي

المعرض، الذي يقام بحضور الدكتورة جيهان زكى وزير الثقافة، والدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لا يقدم لوحات بالمعنى التقليدي، بل يطرح تجربة بصرية وروحية تدعو المتلقي إلى التوقف أمام ذاته، وإعادة اكتشاف المشاعر والأفكار التي تختبئ خلف صخب الحياة اليومية.

داخل القاعة، تتجاور الأعمال الفنية كما لو أنها فصول من حكاية واحدة؛ وجوه تحمل ملامح التأمل، ومساحات لونية تتأرجح بين الهدوء والعاصفة، وتفاصيل صغيرة تترك للمتلقي حرية اكتشافها بنفسه. فالمعرض لا يقدم إجابات جاهزة، بل يفتح أبوابًا للتأويل، ويمنح كل زائر فرصة لرؤية “خباياه” الخاصة داخل اللوحات.

وتعكس الرؤية الفنية للمعرض إيمان الفنان سيد قنديل بأن الفن ليس مجرد صورة جميلة، بل وسيلة لفهم الذات والواقع، ومحاولة لإعادة اكتشاف الإنسان وسط عالم سريع ومزدحم بالتفاصيل. لذلك تأتي الأعمال محملة بطابع إنساني وروحي، يمزج بين الحس الأكاديمي والخبرة الحياتية، في تجربة بصرية تسعى إلى ملامسة الوجدان قبل العين.

ويُعد «خبايا الروح» امتدادًا لحضور الدكتور السيد قنديل في المشهد الثقافي والفني، حيث يجمع بين دوره الأكاديمي ورؤيته الإبداعية، مؤكدًا أن الجامعة يمكن أن تكون فضاءً للعلم والفن معًا، وأن الثقافة جزء أصيل من بناء الوعي وصناعة الإنسان.

ومن المتوقع أن يشهد المعرض إقبالًا واسعًا من الجمهور ومحبي الفن التشكيلي، في ظل ما يقدمه من تجربة تحمل بعدًا إنسانيًا وفكريًا، وتؤكد أن الفن الحقيقي يبدأ من الداخل… من تلك “الخبايا” التي نحاول دائمًا أن نفهمها.