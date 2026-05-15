مصر وطاجيكستان توقعان أول اتفاقية للنقل الجوي بين البلدين

أسفرت المباحثات الثنائية بين الجانبين المصرى و الطاجيكستاني عن التوقيع بالأحرف الأولى على أول اتفاقية ثنائية لخدمات النقل الجوي بين البلدين، إلى جانب مذكرة تفاهم للتشغيل الجوي، بما يمثل خطوة مهمة نحو تدشين مرحلة جديدة من التعاون المشترك في مجال النقل الجوي.

يأتي ذلك في إطار توجه الدولة المصرية نحو توسيع شبكة شراكاتها الدولية في مجال النقل الجوي، وتعزيز الربط الجوي مع مختلف دول العالم بما يدعم حركة السفر والسياحة والتبادل التجاري، وتتويجًا لجهود التنسيق والتشاور التي تمت خلال الفترة الماضية في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، بتعزيز التعاون الدولي وإبرام اتفاقيات نوعية تدعم المصالح المشتركة وترسخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد للطيران المدني.

واستهدفت المباحثات تطوير أطر التعاون الثنائي في مجال خدمات النقل الجوي، وبحث فرص الاستفادة من الإمكانات التشغيلية المتاحة، إلى جانب تعزيز التعاون في مجالات التدريب وتبادل الخبرات الفنية، بما يواكب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها صناعة الطيران العالمية.

وأسفرت المناقشات عن التوافق على آليات تشغيلية جديدة من شأنها تعزيز مرونة التشغيل، ودعم زيادة عدد الرحلات والسعات المقعدية بين البلدين، بما يسهم في تنشيط حركة النقل الجوي والسياحة والتبادل التجاري، ويفتح آفاقًا أوسع للتعاون بين شركات الطيران لدى الجانبين.

وقام بتوقيع الاتفاقية ومذكرة التفاهم بالأحرف الأولى، خلال مراسم التوقيع التي استضافتها العاصمة دوشنبه، عن الجانب المصري الملاح سامح فوزي، رئيس سلطة الطيران المدني المصري، فيما وقّع عن جانب جمهورية طاجيكستان السيد نازارودا حبيب الله، رئيس سلطة الطيران المدنى بجمهورية طاجيكستان.

وحضر مراسم التوقيع السفير تامر حماد، سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية أوزبكستان، والمشرف على طاجيكستان،كما حضر من الوفد المصري سلمى الطحان، رئيس الإدارة المركزية للنقل الجوي بسلطة الطيران المدني، والطيار كريم جميل، مدير عام الاتفاقيات الدوليه ، ومحمد سعيد، مدير إدارة الاتفاقيات، ومن شركة مصر للطيران وجورج سمير، بقطاع التحالفات، وإلهام عدلي، مدير إدارة الشؤون الدولية بشركة مصر للطيران للشحن الجوي، والأستاذ ياسر هدهد، مدير عام الشئون الدولية بشركة إير كايرو، وذلك إلى جانب مسؤولي وقيادات الطيران المدني بجمهورية طاجيكستان.

وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية وزارة الطيران المدني لتحديث وتوسيع الاتفاقيات الثنائية، بما يواكب التطورات العالمية في صناعة النقل الجوي، ويدعم الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي لحركة الطيران المدني.