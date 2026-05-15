تصل إلى 44 مئوية.. موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد

تشهد مصر خلال الأيام المقبلة موجة شديدة الحرارة وصفتها بعض التقديرات الجوية بـ«الأحد الجهنمي»، بعدما حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع كبير وملحوظ في درجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع تأثر البلاد بمنخفض صحراوي قوي يؤدي إلى أجواء شديدة السخونة خاصة على محافظات الصعيد والقاهرة الكبرى.

وأكدت الهيئة أن ذروة الموجة الحارة ستكون بداية من يوم الأحد، حيث تسجل درجات الحرارة أعلى معدلاتها، لتصل في بعض المناطق الجنوبية إلى 44 درجة مئوية، وسط تحذيرات للمواطنين من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات النهار.

أسباب الموجة الحارة وارتفاع درجات الحرارة

أرجع خبراء هيئة الأرصاد الجوية سبب هذه الموجة الحارة إلى تأثر البلاد بمنخفض صحراوي يتمركز غرب الجمهورية، ويؤدي إلى اندفاع رياح جنوبية وجنوبية غربية جافة قادمة من الصحراء الغربية.

وتعمل هذه الرياح على رفع درجات الحرارة بشكل سريع، خاصة مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، والذي يساهم في حبس الهواء الساخن بالقرب من سطح الأرض، ويمنع صعوده إلى أعلى، وهو ما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس بصورة ملحوظة.

وأشار الخبراء إلى أن هذه العوامل الجوية مجتمعة تؤدي إلى أجواء شديدة الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء، مع ارتفاع نسب الرطوبة والإحساس بالإجهاد الحراري خلال ساعات الذروة.

الأحد «الجهنمي».. أعلى درجات الحرارة خلال الموجة

بحسب توقعات هيئة الأرصاد، فإن يوم الأحد المقبل سيكون ذروة الموجة الحارة، حيث ترتفع درجات الحرارة بشكل كبير على محافظات جنوب الصعيد لتصل إلى 44 درجة مئوية، بينما تسجل القاهرة الكبرى والوجه البحري درجات حرارة مرتفعة مقارنة بالمعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام.

ويتوقع أن تكون الأجواء:

شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

حارة إلى شديدة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري.

مائلة للحرارة على السواحل الشمالية.

معتدلة نسبيًا خلال ساعات الليل والصباح الباكر.

نشاط للرياح وإثارة للرمال والأتربة

رصدت صور الأقمار الصناعية نشاطًا ملحوظًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية، حيث تتراوح سرعتها بين 30 و35 كيلومترًا في الساعة.

وقد تتسبب هذه الرياح في إثارة الرمال والأتربة، خاصة على مناطق البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على بعض الطرق الصحراوية والمناطق المكشوفة.

كما حذرت الهيئة من اضطراب الملاحة البحرية على مناطق من البحر الأحمر وخليج السويس نتيجة ارتفاع سرعة الرياح إلى ما بين 40 و50 كيلومترًا في الساعة، مع ارتفاع الأمواج من مترين إلى ثلاثة أمتار.

فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة

ورغم الأجواء الحارة، أوضحت الهيئة أن هناك فرصًا ضعيفة لتكوّن بعض السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة وغير مؤثرة على بعض المناطق.

وأكدت الهيئة أن هذه الأمطار لن تؤثر على حركة الأنشطة اليومية أو التنقلات.

درجات الحرارة المتوقعة على المحافظات

جاءت درجات الحرارة المتوقعة على عدد من المناطق كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري

العظمى: 33 درجة مئوية

الصغرى: 18 درجة مئوية

السواحل الشمالية

العظمى: 25 درجة مئوية

الصغرى: 17 درجة مئوية

شمال الصعيد

العظمى: 36 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

جنوب الصعيد

العظمى: 43 درجة مئوية

الصغرى: 25 درجة مئوية

نصائح مهمة لمواجهة الموجة الحارة

في ظل الارتفاع الكبير المتوقع في درجات الحرارة، وجهت هيئة الأرصاد الجوية عددًا من النصائح المهمة للمواطنين لتجنب التعرض للإجهاد الحراري أو ضربات الشمس، أبرزها:

شرب كميات كبيرة من المياه والسوائل طوال اليوم.

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خاصة من الساعة 11 صباحًا حتى 4 عصرًا.

ارتداء الملابس القطنية الخفيفة والفاتحة اللون.

التواجد في أماكن جيدة التهوية واستخدام المراوح أو أجهزة التكييف.

عدم ترك المواد القابلة للاشتعال داخل السيارات مثل الولاعات والعطور والشواحن.

توخي الحذر أثناء القيادة في المناطق التي تشهد رياحًا محملة بالرمال والأتربة.

تحذيرات الأرصاد ومتابعة مستمرة للتحديثات

ناشدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بضرورة متابعة النشرات الجوية والتحديثات الرسمية بشكل مستمر، خاصة مع التقلبات الجوية السريعة التي قد تشهدها البلاد خلال الأيام المقبلة.

كما دعت الجهات المعنية إلى اتخاذ التدابير والاستعدادات اللازمة للتعامل مع الموجة الحارة، وتقليل آثارها على المواطنين، لا سيما كبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة الذين يتأثرون بشكل أكبر بارتفاع درجات الحرارة.