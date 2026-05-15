رامي إمام يكشف عن حقيقة تكفل الزعيم بسداد ديون مصر مقابل وضع صورته على الجنيه

نفى المخرج رامي عادل إمام الشائعات التي تزعم تكفل والده الفنان عادل إمام بسداد ديون مصر مقابل وضع صورته على الجنيه مؤكداً عدم صحة هذه الأقاويل.



وقال رامي إمام، في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، إن هذه الشائعة لا أساس لها من الصحة، مشيرًا إلى أنه تلقى العديد من الرسائل حولها خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف:" مروّجي هذه الشائعات يطلقون أفكارًا غير منطقية، مش قادر أصدق نفسي من الرسايل اللي جتلي على موضوع الشائعات، وفي رسائل كتير جاتلي على شائعة إن عادل إمام هيسدد ديون مصر، ولكن بشرط وضع صورته على الجنيه المصري، الحقيقة إن اللي طلع الشائعة دي كان راجل عنده عمق هستيري".