ممدوح موسى: زوجة عادل إمام هي سر استقراره.. وعائلته نموذج في الأخلاق والاحترام

أكد الإعلامي ممدوح موسى، أن نجاح الفنان الكبير عادل إمام لم يكن فنيًا فقط، بل امتد إلى استقرار عائلي واضح، مشيرًا إلى أن زوجته هالة الشلقاني لعبت دورًا أساسيًا في بناء الأسرة ودعم مسيرته.

“الاستقرار الأسري أساس النجاح”

وأوضح “موسى” خلال لقائه مع ياسمين عز في برنامج كلام الناس، أن أي فنان ناجح يحتاج إلى حياة أسرية مستقرة، معتبرًا أن احترام الأسرة ودعم الزوجة من أهم عوامل الاستمرار والنجاح.

“عائلة محترمة وزعامة بالأخلاق”

وأشار إلى أن أبناء عادل إمام، رامي ومحمد، يمثلون نموذجًا للأدب والتربية، مؤكدًا أن العائلة بأكملها تُعرف بأخلاقها العالية واحترامها، تمامًا كما حقق الزعيم مكانته الكبيرة فنيًا.