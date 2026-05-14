رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية: محكمة النقض أقرت فسخ الزواج في حالات الغش

أكد المستشار عبد الرحمن محمد، رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح يستند في جزء كبير منه إلى أحكام قضائية مستقرة، مشيرًا إلى أن محكمة النقض أقرت في بعض الأحكام مبدأ فسخ عقد الزواج في حالات الغش والتدليس من أحد الطرفين.

وقال عبد الرحمن محمد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري، أن المذهب الحنفي يقضي بعدم جواز فسخ الزواج إذا كان الغش متعلقًا بما يخص غشاء البكارة من جانب الزوجة، باعتبار أن هذه المسألة لا تُعد سببًا كافيًا لفسخ العقد وفقًا لبعض التفسيرات الفقهية المعمول بها.

وتابع أن مشروع قانون الأحوال الشخصية يستند إلى اجتهادات وأحكام قضائية قائمة بالفعل، بهدف الوصول إلى صياغة قانونية أكثر وضوحًا وتنظيمًا للقضايا الأسرية.

مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح

وأشار المستشار عبد الرحمن محمد إلى أن مجلس النواب المصري يمتلك السلطة الكاملة في مناقشة مواد مشروع القانون، وله الحق في إلغاء أو تعديل أي مادة ضمن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقترح قبل إقراره بشكل نهائي.